DC United a anunţat, luni, transferul atacantului salvadorian Nathan Ordaz de la LAFC, într-o tranzacţie evaluată la 2,3 milioane de dolari, a anunţat clubul de fotbal din Washington, citat de EFE.

Nathan Ordaz, concurență pentru Louis Munteanu

"DC United l-a achiziţionat pe Ordaz pentru 2,375 milioane de dolari şi ar putea plăti către LAFC o sumă suplimentară de până la 500.000 de dolari, dacă jucătorul îndeplineşte anumite clauze de performanţă.

De asemenea, LAFC ar putea păstra un procent dintr-un eventual transfer sau schimb viitor", a adăugat echipa din Major League Soccer (MLS).

Internaţionalul salvadorian în vârstă de 22 de ani era unul dintre tinerii promiţători ai echipei LAFC, deşi în acest sezon a evoluat în doar 14 dintre cele 23 de meciuri disputate în toate competiţiile, intrând frecvent pe teren din postura de rezervă.

DC United luptă pentru calificarea în play-off

Atacantul a marcat trei goluri în acest an, iar transferul său la DC United este de aşteptat să îi ofere mai mult timp de joc. El îi va face concurenţă internaţionalului român Louis Munteanu.

DC United ocupă locul 9 în Conferinţa de Est, poziţie care asigură ultimul loc în faza de play-in, cu un total de 18 puncte, scrie Agerpres.

Produs al academiei LAFC, unde a debutat în 2023 şi a câştigat US Open Cup în 2024, Ordaz părăseşte clubul din Los Angeles după ce a bifat 98 de meciuri şi a marcat 14 goluri.