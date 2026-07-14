Crețu, unul dintre cei mai vechi jucători din lotul lui FCSB, a sosit la echipă în 2019. A ajuns la aproape 250 de meciuri, a câștigat două titluri de campion și a fost unul dintre protagoniști în sezoanele europene de succes, iar în această vară a semnat prelungirea în ciuda vârstei înaintate.

Vali Crețu: "Am avut oferte și de la alte echipe, dar sunt stelist de mic"

Fundașul dreapta spune că în ultima perioadă a avut oferte și de la echipe, însă a preferat să rămână la FCSB în special datorită fanilor, chiar dacă va avea un salariu mai mic.

"Am acceptat condițiile, normal, pentru că e cel mai mare club și vreau să mai joc și în Europa. Toată lumea mi-a scris și, la cât de mult mă iubesc suporterii, n-am cum să nu rămân. Da, am mai avut oferte, dar sunt stelist de mic și vreau să rămân la cel mai înalt nivel și să trag cât pot eu de mult pentru a rămâne în continuare. Ăsta e stilul meu, sunt foarte ambițios și vreau să rămân aici.

O să mă mai vedeți. Doamne ajută să fiu aici cât mai mult, dar acum nu se știe. Am semnat pe un an cu acord de reziliere după 6 luni. Până în decembrie sunt aici sută la sută. După aceea, vedem", a spus Crețu, într-un interviu pentru PRO TV.