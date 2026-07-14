VIDEO EXCLUSIV Vali Crețu n-are niciun dubiu după ultimul transfer anunțat de FCSB: "Eu? Niciodată! N-am cum să fac asta"

Vali Crețu n-are niciun dubiu după ultimul transfer anunțat de FCSB: &quot;Eu? Niciodată! N-am cum să fac asta&quot; Superliga
SPORT.RO
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Vali Crețu (37 de ani), veteranul celor de la FCSB, va continua cel puțin încă șase luni în tricoul bucureștenilor, după ce în această vară și-a prelungit contractul.

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Crețu, unul dintre cei mai vechi jucători din lotul lui FCSB, a sosit la echipă în 2019. A ajuns la aproape 250 de meciuri, a câștigat două titluri de campion și a fost unul dintre protagoniști în sezoanele europene de succes, iar în această vară a semnat prelungirea în ciuda vârstei înaintate.

Vali Crețu: "Am avut oferte și de la alte echipe, dar sunt stelist de mic"

Fundașul dreapta spune că în ultima perioadă a avut oferte și de la echipe, însă a preferat să rămână la FCSB în special datorită fanilor, chiar dacă va avea un salariu mai mic.

"Am acceptat condițiile, normal, pentru că e cel mai mare club și vreau să mai joc și în Europa. Toată lumea mi-a scris și, la cât de mult mă iubesc suporterii, n-am cum să nu rămân. Da, am mai avut oferte, dar sunt stelist de mic și vreau să rămân la cel mai înalt nivel și să trag cât pot eu de mult pentru a rămâne în continuare. Ăsta e stilul meu, sunt foarte ambițios și vreau să rămân aici.

O să mă mai vedeți. Doamne ajută să fiu aici cât mai mult, dar acum nu se știe. Am semnat pe un an cu acord de reziliere după 6 luni. Până în decembrie sunt aici sută la sută. După aceea, vedem", a spus Crețu, într-un interviu pentru PRO TV.

Vali Crețu: "N-am cum să merg la Dinamo"

La FCSB a sosit în această vară și Eddy Gnahore (32 de ani), mijlocașul care a petrecut două sezoane și jumătate la Dinamo. Întrebat dacă ar lua în calcul vreodată să semneze și el cu marea rivală, Crețu a oferit un răspuns categoric.

"Acum, niciodată! N-am cum să fac treaba asta. Eu nu pot să spun despre altcineva pentru că nu știu ce a fost între ei, cum a plecat. Eu știu doar că Gnahore e un jucător bun și ne va ajuta foarte mult.

Dar eu n-aș face niciodată treaba asta. Când eram mai tânăr, nu se știe niciodată. Dar acum, la vârsta asta, n-am cum să fac așa ceva", a mai spus Vali Crețu.

Cu mult timp înainte de a semna cu FCSB, Crețu a jucat la o altă echipă din București, Rapid, în sezonul 2011/2012.

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