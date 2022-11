Florin Gardoș, despre Liviu Ciobotariu: "Eu am auzit lucruri bune despre el. E văzut bine de oamenii de fotbal"

Florin Gardoș, fostul fundaș al FCSB, spune că Liviu Ciobotariu e o alegere bună pentru banca echipei din Berceni, dar că performanțele sale viitoare depind de libertatea de decizie pe care o va avea din partea lui Gigi Becali. Ciobotariu, aflat momentan sub contract cu FC Voluntari, este favorit să fie numit antrenor al FCSB, după demisia lui Nicolae Dică.

Florin Gardoș, despre Ciobotariu



"Faptul că Liviu Ciobotariu e un fost dinamovist pentru mine contează mai puțin. Dacă s-au înțeles și e noul antrenor, mă bucură, pentru că totuși e un antrenor care are experiență. Eu am auzit lucruri bune despre el. Altfel se discută între fotbaliști sau între oamenii de fotbal. E văzut bine de oamenii de fotbal. Dar rămâne aceeași problemă: cât va fi lăsat să-și facă treaba. Are nevoie de liniște, are nevoie de timp.

În acest sezon are un lot la dispoziție care nu e făcut de el, așa că trebuie lăsat măcar să bage în teren jucătorii despre care simte că trebuie să joace. Trebuie lăsat să aleagă sistemul dorit de el. Nu să folosești un anumit sistem, ca să joace un anumit jucător. Așa cum s-a întâmplat în acest sezon. A fost schimbat sistemul ca să joace un anumit jucător. Asta nu mi se pare în regulă", a declarat Florin Gardoș.

Foto - Gabriel Chirea

