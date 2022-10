Liviu Ciobotariu, mâhnit după eșecul usturător cu Chindia lui Toni Petrea: „Nu avem ce să spunem”

FC Voluntari nu a avut nicio șansă cu Chindia lui Toni Petrea care se află pe un trend ascendent de când a fost preluată de fostul antrenor al FCSB-ului.

Liviu Ciobotariu, tehnicianul Voluntariului, a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a evidențiat faptul că la golul doi al oaspeților, băieții săi nu ar fi trebuit să se oprească din alergat, chiar dacă au crezut că e ofsaid.

Liviu Ciobotariu: „Sunt supărat”

„A fost o seară neagră pentru noi, am făcut un joc slab, defensiv, cât și ofensiv. E prima oară, de când sunt la Voluntari, când încasăm 3 goluri acasă. De fiecare dată am pierdut 0-1 sau la limită și o dată cu Piteștiul 0-2, dar atunci pe un fond de joc bun.

Au fost și momente bune, dacă pot să le numesc așa, mă refer la prima repriză, unde am avut o situație foarte bună a lui Damașcan, puteam egala. La fel și Armaș a avut o situație clară, nu știu ce a vrut să facă, putea să paseze, dar a fost decizia lui.

Organizarea noastră defensivă a fost slabă, mă refer la toată echipa, pierdem mingi ușoare, simple. Al treilea gol a fost un gol care nici nu mai conta, dar ca să se termine seara neagră, l-am luat și pe ăsta.

Bineînțeles că sunt supărat, îi știu foarte bine. Când arbitrul nu ridică fanionul, mai există varianta VAR. Și ni s-a explicat că trebuie să te duci până la capăt, până se termină acțiunea. Nu înțeleg de ce apărătorii mei s-au oprit, nu ai voie să te oprești.

Am făcut multe greșeli și ofensiv, am avut 3, 4, 5 situații bune. Până acum am avut avantaj din partea VAR-ului. La Petrolul, în minutul 90, penalty și alte situații. Dar deciziile sunt clare la VAR, nu avem ce să spunem”, a spus Liviu Ciobotariu după meci.

FC Voluntari - Chindia Târgoviște 0-3

Chindia Târgoviște a câștigat categoric pe terenul adversarilor de la FC Voluntari, contând pentru etapa a 15-a din campionatul României.

Doru Popadiuc a deblocat tabela în minutul 14 și a primit imediat după, în minutul 32, un cartonaș galben. Cu toate acestea, fotbalistul Chindiei a "supraviețuit" până la final și a făcut un meci splendid pentru echipa din Târgoviște.

Popadiuc a majorat diferența în minutul 69 și a dus scorul la 3-0 în minutul 82, după o execuție "de zile mari" de la mijlocul terenului.

Cu patru victorii pe linie în Superligă după ce Toni Petrea a preluat cârma echipei, Chindia Târgoviște a rămas tot în subsolul clasamentului, din cauza golaverajului (17:19).