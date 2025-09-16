Mijlocașul din Macedonia de Nord era liber de contract, după ce a evoluat ultima oară în Bosnia, la Borac Banja Luka. Acum a acceptat să se întoarcă după doi ani în Superligă, la Farul Constanța.
Nikolov nu este străin de club. A mai evoluat la echipa patronată de Gică Hagi înainte de fuziunea dintre Viitorul Constanța și Farul, în perioada 2012-2015, după care a plecat în străinătate.
Boban Nikolov s-a întors în Superliga României!
În cursul zilei de marți, 16 septembrie, Farul a oficializat colaborarea cu mijlocașul.
„Boban Nikolov este noul jucător al Farului. Mijlocașul nord macedonean de 31 de ani a semnat un contract valabil pentru următorii 2 ani cu formația noastră.
Bun venit, Boban, și cât mai multe realizări alături de Farul!”, a transmis clubul.
Nikolov a debutat în Liga 1 la 8 martie 2013, în partida Gaz Metan Mediaș - FC Viitorul 4-1, pentru ca apoi, începând cu iulie 2015, să evolueze, în ordine, pentru Vardar Skopje (Macedonia de Nord), Videoton (Ungaria), Lecce (Italia), Sheriff Tiraspol (Moldova), FCSB, Kisvarda (Ungaria) și FK Borac Banja Luka (Bonia-Herțegovina) de care s-a despărțit în luna iulie a acestui an, dar după un sezon foarte bun în care a ajuns cu echipa până în optimile de finală ale Conference League.
În palmaresul său figurează două titluri de campion al Macedoniei de Nord cu Vardar Skopje (2015 și 2016), unul de campion al Ungariei cu Videoton (2018), unul al Moldovei cu Sheriff Tiraspol (2022), o Cupă a Ungariei cu Mol Vidi (fostă Videoton - în 2019) și o Cupă a Moldovei, tot cu Sheriff Tiraspol, în 2022.