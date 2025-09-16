Mijlocașul din Macedonia de Nord era liber de contract, după ce a evoluat ultima oară în Bosnia, la Borac Banja Luka. Acum a acceptat să se întoarcă după doi ani în Superligă, la Farul Constanța.



Nikolov nu este străin de club. A mai evoluat la echipa patronată de Gică Hagi înainte de fuziunea dintre Viitorul Constanța și Farul, în perioada 2012-2015, după care a plecat în străinătate.



Boban Nikolov s-a întors în Superliga României!



În cursul zilei de marți, 16 septembrie, Farul a oficializat colaborarea cu mijlocașul.



„Boban Nikolov este noul jucător al Farului. Mijlocașul nord macedonean de 31 de ani a semnat un contract valabil pentru următorii 2 ani cu formația noastră.

Bun venit, Boban, și cât mai multe realizări alături de Farul!”, a transmis clubul.

