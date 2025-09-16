FCSB a devenit o „umbră“ a echipei care a făcut furori, în Superliga noastră, mai ales în sezonul trecut!

Clasamentul campionatului, în momentul de față, evidențiază niște borne incredibile, care vorbesc de la sine despre decăderea roș-albaștrilor. Iată câteva exemple, în acest sens:

*FCSB are o singură victorie, în 9 etape! De la care au trecut 58 de zile: 1-0 cu Petrolul, pe 19 iulie.

*În cele 18 partide oficiale din actuala campanie, în toate competițiile, FCSB a luat gol în 16 dintre ele!

*În aceste 18 partide, au fost deja 7 înfrângeri. Ceea ce înseamnă că procentajul eșecurilor e de 38,8%.

*În campionat, FCSB e într-o situație cu care nu s-a mai confruntat niciodată, în ultimul deceniu. Mai mult decât atât, în clasament, Unirea Slobozia, care abia s-a salvat de la retrogradare în sezonul trecut, are acum de două ori mai multe puncte, în comparație cu campioana României!

Mihai Stoica admite: vor pleca mulți jucători, în iarnă

Cum a fost posibilă această prăbușire zgomotoasă a FCSB-ului, după doi ani foarte buni pe plan intern? Sport.ro a enumerat aici câteva motive care au cauzat această situație. Și, având în vedere că, în mod clar, sunt acum niște jucători uzați, „expirați“ în lot, la FCSB va urma o remaniere a lotului, în iarnă. Despre acest lucru a vorbit, Mihai Stoica, aseară, la Prima Sport.

„Probabil că jucătorii care nu vor da randament sunt în pericol să fie scoși de pe listă. Eu cred însă că fotbaliștii care au dominat doi ani competiția internă și, anul trecut, au făcut performanțe remarcabile în Europa se pot restarta și pot intra, din nou, pe un trend ascendent. Eu nu-mi explic situația actuală. Dar nici nu cred că vom rata play-off-ul. Distanța e mare, e adevărat (n.r. – față de locul 6, ultimul de play-off), dar știm bine că, odată ce ai prins play-off-ul, acolo începe un alt campionat“, a spus președintele Consiliului de Administrație.

