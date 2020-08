Florin Bratu isi pune toate sperantele in noua conducere a lui Dinamo! "Trebuie sa ajunga inapoi in top"

Antrenorul Concordiei Chiajna, Florin Bratu, a vorbit despre noua era de la Dinamo.

Echipa din Stefan cel Mare a fost preluata de un grup de investitori spanioli condusi de Pablo Cortacero, iar fanii au mari sperante ca echipa va reveni in fruntei Romaniei.

Bratu spera ca spaniolii sa faca tot posibilul pentru ca Dinamo sa renasca.

"Pentru Dinamo, zic eu, e de bun augur, pentru ca asta si-au dorit. Acum ramane de vazut daca investitorii spanioli sunt dispusi sa faca eforturi ca Dinamo sa ajunga inapoi in top. Sa ajunga in primele 3 echipe, asa cum era obisnuita. Sa se bata pentru campionate. Sa joace in Cupele Europene. Va trebui o infuzie mare de capital, din punctul meu de vedere, in urmatorul sezon, sau in urmatorii ani, pentru ca Dinamo sa redevina o echipa de top. In momentul de fata are mult de recuperat.

Vreau sa vad ceea ce se intampla in urmatoarele luni, in urmatoarele 6 luni. Vreau sa vad cei din conducerea clubului, partea spaniola cum vor gestiona lucrurile cu suporterii, pentru ca suporterii au si ei o parte din actiuni Au aratat solidaritate fantastica alaturi de club, au platit salarii, au platit licenta. Clubul este in Liga 1 si datorita lor sau poate datorita lor in primul rand in momentul de fata. Si cred eu ca ar trebui respectati", a declarat Florin Bratu pentru TelekomSport.

Cu toate acestea, Bratu ar dori ca lucrurile sa fie facute cu mai multa trasparenta si sa ii vada pe noii conducatori ai lui Dinamo intr-o conferinta de presa.

"Este o oarecare lipsa de transparenta, dar probabil ca la un moment dat, dupa ce lucrurile se aseaza, pentru ca a fost totul din scurt, vor face o conferinta de presa, ne vor spune exact care este boardul echipei. Care sunt functiile si oamenii care le ocupa", a mai spus antrenorul roman.

In 2017, Florin Bratu a fost antrenor la Dinamo si a reusit sa castige playout-ul Ligii 1.