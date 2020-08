Dinamo si-a ales stadionul pentru sezonul urmator! "Cainii" au facut deja cererea pentru a evolua acolo

S-a aflat stadionul pe care va evolua Dinamo in sezonul 2020 - 2021.

Dinamo va reveni pe Arena Nationala dupa ce pachetul majoritar de actiuni al clubului a fost preluat de spaniolul Pablo Cortaceru.

Ioan Marginean, care ar putea fi numit presedintele alb-rosilor in perioada urmatoare, a dezvaluit in direct la Ora Exacta in Sport ca Dinamo a facut deja o cerere pentru a evolua pe Arena Nationala in sezonul urmator:

"Domnul Balanescu (n. r. directorul general al clubului) a facut deja cererea ca Dinamo sa joace in sezonul 2020 - 2021 pe Arena Nationala", a declarat Ioan Marginean la PRO X.