Noul actionar spaniol a reiinfintat Dinamo B! Echipa va juca in Liga a 3-a!

Pablo Cortacero a luat deja prima decizie importanta din cadrul clubului Dinamo. Spaniolul a reiinfintat ehipa secunda

Dupa ce a preluat pachetul majoritar de actiuni de la Ionut Negoita, Pablo Cortacero a inceput deja sa puna la punct printre cele mai importante schimbari in cadrul clubului. Datorita ibericului, Dinamo va avea din nou academie. De asemenea, contractele lui Gigi Multescu si Cornel Talnar au fost prelungite.

Dinamo a facut anuntul printr-un comunicat pe site-ul clubului: "Aceasta decizie este motivata de preocuparea noastra constanta pentru dezvoltarea tinerilor jucatori in cadrul clubului. FC Dinamo B reprezinta o punte, o etapa foarte importanta de formare, ca jucator profesionist, intre categoria U19 si prima echipa", a declarat directorul sportiv Rufo Collado, prin intermediul site-ului oficial.

In acelasi comunicat oficial, "cainii" au anuntat ca Dinamo B va evolua in Liga a 3-a: "Clubul Dinamo Bucuresti a solicitat Federatiei Romane de Fotbal (FRF) inregistrarea echipei FC Dinamo B in Liga a 3-a pentru noul sezon competitional".