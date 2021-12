Florin Bratu, despre schimbările de la Dinamo: ”Poate să vină cu o energie în plus!”

Antrenorul care a mai stat pe banca roș-albilor între septembrie 2013 și noiembrie 2014, respectiv între martie și mai 2015 revine astfel la Dinamo, în locul lui Mircea Rednic, Stoican l-a înlocuit pe Rednic și în 2015.

Reacția lui Bratu după demiterea lui Rednic

Antrenorul demis de FCU Craiova are ca sop salvarea acestui sezon, iar Florin Bratu, selecționerul naționalei U21, are încredere că acesta poate pune echipa pe picioare.

„Se așteaptă șocul, dar, din păcate pentru Dinamo, întârzie să apară. Dinamo are nevoie urgentă de rezultate. Nu mai e de joacă, pentru că, în momentul acesta, dacă înjumătățim punctele, are doar șase. Nu a fost niciodată în situația asta. Poate Flavius Stoican să vină cu o energie în plus.

E un fost jucător al lui Dinamo, fost antrenor la Dinamo, e un tip ambițios. E clar că la Dinamo nu funcționează lucrurile în acest moment și s-a ajuns la această mutare”, a spus Florin Bratu, la Digi Sport.