După joc, Florin Bratu, antrenorul primei retrogradate matematic, Metaloglobus, a recunoscut că ar fi semnat „cu două mâini” pentru un punct cu Oțelul înaintea partidei, chiar dacă este nemulțumit că elevii săi au fost egalați de la 2-0.

Reacția lui Florin Bratu după Oțelul - Metaloglobus 2-2

„Nu am cum să fiu mulțumit în contextul în care am avut 2-0 la pauză. În contextul în care am avut și foarte mari probleme de lot, cei care au intrat au reușit să se impună.

Am blocat foarte bine adversarul, pentru că știm calitatea Oțelului. Au o echipă tehnică. Din păcate am luat acel gol doi pe o nesincronizare. Eram foarte supărat, acolo s-a creat și dezechilibrul.

Bratu: „Aș fi semnat cu două mâini să iau un punct astăzi”

Una peste alta, dacă mă puneați să semnez cu două mâini să se termine egal, semnam. După joc, având 2-0, am sentimentul că am pierdut două puncte.

Am metode de a-i motiva, de a-i ține în priză. Eu îi fac ca la meci să își dorească să câștige. În momentul în care o echipă retrogradează avem un ascendent moral, pentru că echipele te știu mai slab.

Una peste alta e un punct meritat. Am mai spus-o, aș fi semnat cu două mâini să iau un punct astăzi!”, a declarat Florin Bratu, la flash-interviuri.

Echipele utilizate