Ce a spus Florin Bratu, după ce Metaloglobus a retrogradat: „Am fost mult superiori”

Antrenorul lui Metaloglobus a recunoscut că este dezamăgit după ce echipa sa a retrogradat, dar consideră că fotbaliștii săi putea obține mai mult din partida cu Unirea Slobozia.

Florin Bratu a numit momentul în care jucătorii săi „s-au dezumflat”.

„Normal că e dureros, pentru că toată lumea își dorea să se salveze. Eu am venit și am încercat să îmbunătățesc lucrurile. Nu a fost ușor să vin după 29 de etape în care 22 au fost înfrângeri.

Sunt mulțumit de cum au luptat băieții mei, cred că am fost mult superiori celor de la Slobozia. Ne-au surprins la gol. Mă bucur că am avut altă reacție în repriza a doua, am presat mai mult și după o inspirație a mea să egalăm prin Abbey. Puteam să și câștigăm.

Cred că după meciul cu Csikszereda ne-am dezumflat și le-am spus că acum contează foarte mult ultima impresie. Jucăm pentru numele, pentru familie noastre, poate pentru viitoare transferuri. Metaloglobus este un club fără datorii, chiar dacă nu avem un buget mare”, a spus Florin Bratu.

Metaloglobus, prima retrogradată din Superliga

Abbey (82') a marcat golul egalizator pentru formația bucureșteană, dar nu a fost de ajuns pentru ca echipa de pe ultimul loc să mai aibă șanse la salvarea de la retrogradare. De cealaltă parte, Ponde (27') a deschis scorul.

Metaloglobus avea nevoie de o victorie în această partidă pentru a mai spera la un loc de baraj, dar în acest moment se se află pe ultima poziție cu 11 puncte.

FC Hermannstadt și Unirea Slobozia se situează imediat deasupra echipei bucureștene, cu câte 20 de punte.

Metaloglobus a retrogradat direct pentru că maximul de puncte pe care îl mai poate face în ultimele trei etape este de 20 de puncte, dar sibienii și ialomițenii au meci direct în următoare etapă, și măcar una dintre ele va obține puncte, astfel că matematic nu mai există șanse pentru echipa promovată în stagiunea trecută în Superliga.