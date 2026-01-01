Florin Bratu a dat verdictul! Cine câștigă titlul în Superligă

Florin Bratu a dat verdictul! Cine c&acirc;știgă titlul &icirc;n Superligă Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Florin Bratu a analizat lupta la titlu din Superliga.

TAGS:
titlu campioanaFCSBUniversitatea CraiovaRapidSuperligaFlorin BratuTitlu
Din articol

Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 pe primul loc în Superliga cu 40 de puncte obținute în 21 de partide jucate, iar pe locurile doi și trei s-au clasat Rapid, respectiv FC Botoșani.

Dinamo a încheiat pe poziția a patra, dar la doar două „lungimi” de primul loc.

Florin Bratu o vede pe Rapid favorită la titlu! Ce problemă are Universitatea Craiova

Florin Bratu a vorbit despre șansele la campionat ale echipelor importante din prima ligă a României, iar fostul atacant de la Dinamo a o vede favorită la titlu pe Rapid.

„Mitralierea” consideră că oltenii au pierdut mult prin plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă. Bratu nu i-a luat în calcul pe „câini”, dar nici pe FCSB.

„Eu spun că prima șansă la titlu o are Rapid. Nu FCSB, nici Craiova, pentru că a plecat Rădoi. Cred că Universitatea Craiova va avea probleme. Cu Rădoi antrenor, Craiova era favorită, s-ar fi luptat la titlu cu șanse reale. Și acum sunt în cursă, dar le va fi mai greu”, a declarat Florin Bratu pentru gsp.ro.

Campionatul României va reveni la mijlocul lunii ianuarie cu un meci tare: FC Argeș - FCSB. Toate partidele din Superliga se văd în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu cât cresc prețurile
Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu c&acirc;t cresc prețurile
ARTICOLE PE SUBIECT
&Icirc;ntrebat despre play-off, Gigi Becali a rostit șase cuvinte și a &icirc;nțepat toate rivalele lui FCSB
Întrebat despre play-off, Gigi Becali a rostit șase cuvinte și a înțepat toate rivalele lui FCSB
Daniel B&icirc;rligea, campionul amenzilor la FCSB! 16 sancțiuni a c&acirc;te 10.000 de euro a &icirc;mpărțit Becali
Daniel Bîrligea, campionul amenzilor la FCSB! 16 sancțiuni a câte 10.000 de euro a împărțit Becali
Gigi Becali anunța că va semna prelungirea, dar a venit mesajul de despărțire: &rdquo;FCSB nu a fost doar un club pentru mine!&rdquo;
Gigi Becali anunța că va semna prelungirea, dar a venit mesajul de despărțire: ”FCSB nu a fost doar un club pentru mine!”
ULTIMELE STIRI
Momentul din carieră care l-a marcat pe Adrian Mutu! Fostul fotbalist nu a ezitat să recunoască
Momentul din carieră care l-a marcat pe Adrian Mutu! Fostul fotbalist nu a ezitat să recunoască
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase &icirc;n Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
Ca și plecat de la Tottenham, Radu Drăguşin a primit un sfat de la Gică Popescu: &bdquo;E important&rdquo;
Ca și plecat de la Tottenham, Radu Drăguşin a primit un sfat de la Gică Popescu: „E important”
Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou: &rdquo;O să sărbătorim multe lucruri istorice! Abia aștept&rdquo;
Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou: ”O să sărbătorim multe lucruri istorice! Abia aștept”
Răsturnare de situație! C&acirc;t va &icirc;ncasa, de fapt, CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu
Răsturnare de situație! Cât va încasa, de fapt, CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Louis Munteanu, prima fotografie &icirc;n tricoul noii sale echipe

Louis Munteanu, prima fotografie în tricoul noii sale echipe

Și-a reziliat contractul pentru a semna cu Dinamo! Primul transfer &icirc;n 2026 pentru Zeljko Kopic

Și-a reziliat contractul pentru a semna cu Dinamo! Primul transfer în 2026 pentru Zeljko Kopic

CFR Cluj, lăudată după plecarea lui Louis Munteanu: &rdquo;Super afacere! Trebuie felicitați&rdquo;

CFR Cluj, lăudată după plecarea lui Louis Munteanu: ”Super afacere! Trebuie felicitați”

Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!

Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!

Gică Hagi revine &icirc;n antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu

Gică Hagi revine în antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu

Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: &bdquo;Este practic &icirc;nchis&rdquo;

Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: „Este practic închis”



Recomandarile redactiei
Momentul din carieră care l-a marcat pe Adrian Mutu! Fostul fotbalist nu a ezitat să recunoască
Momentul din carieră care l-a marcat pe Adrian Mutu! Fostul fotbalist nu a ezitat să recunoască
Ca și plecat de la Tottenham, Radu Drăguşin a primit un sfat de la Gică Popescu: &bdquo;E important&rdquo;
Ca și plecat de la Tottenham, Radu Drăguşin a primit un sfat de la Gică Popescu: „E important”
Răsturnare de situație! C&acirc;t va &icirc;ncasa, de fapt, CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu
Răsturnare de situație! Cât va încasa, de fapt, CFR Cluj pentru transferul lui Louis Munteanu
Transfer cu scandal: &rdquo;I-am dat la FIFA. O să aibă penalizări și interdicție&rdquo;
Transfer cu scandal: ”I-am dat la FIFA. O să aibă penalizări și interdicție”
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase &icirc;n Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
Alte subiecte de interes
I-au eclipsat pe campioni! Apariții incendiare ale partenerelor jucătorilor de la FCSB, la petrecerea de titlu
I-au eclipsat pe campioni! Apariții incendiare ale partenerelor jucătorilor de la FCSB, la petrecerea de titlu
Se va stabili un nou record? C&acirc;te bilete au fost v&acirc;ndute &icirc;n 24 de ore pentru derby-ul FCSB - CFR Cluj
Se va stabili un nou record? Câte bilete au fost vândute în 24 de ore pentru derby-ul FCSB - CFR Cluj
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
C&acirc;t trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat p&acirc;nă &icirc;n 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
CITESTE SI
Primele locuri din lume care au intrat &icirc;n anul 2026. Zona de pe glob &icirc;n care s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO

stirileprotv Primele locuri din lume care au intrat în anul 2026. Zona de pe glob în care s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu c&acirc;t cresc prețurile

stirileprotv Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu cât cresc prețurile

&bdquo;Meniul zilei&rdquo; cu artificii ilegale. Cum a fost prins un v&acirc;nzător cu materiale pirotehnice ascunse &icirc;ntr-o geantă de livrare

stirileprotv „Meniul zilei” cu artificii ilegale. Cum a fost prins un vânzător cu materiale pirotehnice ascunse într-o geantă de livrare

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!