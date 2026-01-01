Florin Bratu a dat verdictul! Cine câștigă titlul în Superligă

Universitatea Craiova a încheiat anul 2025 pe primul loc în Superliga cu 40 de puncte obținute în 21 de partide jucate, iar pe locurile doi și trei s-au clasat Rapid, respectiv FC Botoșani.

Dinamo a încheiat pe poziția a patra, dar la doar două „lungimi” de primul loc.



Florin Bratu o vede pe Rapid favorită la titlu! Ce problemă are Universitatea Craiova



Florin Bratu a vorbit despre șansele la campionat ale echipelor importante din prima ligă a României, iar fostul atacant de la Dinamo a o vede favorită la titlu pe Rapid.

„Mitralierea” consideră că oltenii au pierdut mult prin plecarea lui Mirel Rădoi de la echipă. Bratu nu i-a luat în calcul pe „câini”, dar nici pe FCSB.

„Eu spun că prima șansă la titlu o are Rapid. Nu FCSB, nici Craiova, pentru că a plecat Rădoi. Cred că Universitatea Craiova va avea probleme. Cu Rădoi antrenor, Craiova era favorită, s-ar fi luptat la titlu cu șanse reale. Și acum sunt în cursă, dar le va fi mai greu”, a declarat Florin Bratu pentru gsp.ro.

Campionatul României va reveni la mijlocul lunii ianuarie cu un meci tare: FC Argeș - FCSB. Toate partidele din Superliga se văd în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

