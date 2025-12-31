Patronul campioanei României a anunțat că, pentru fiecare abatere, jucătorii vor primi amenzi de 10.000 de euro, lucru confirmat și de președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica.

Amenzi de 160.000 de euro la FCSB

Conform GSP, în doar câteva săptămâni, jucătorii de la FCSB au plătit amenzi ce se ridică la aproximativ 160.000 de euro, ceea ce înseamnă că s-au împărțit nu mai puțin de 16 sancțiuni.

Dintre acestea, patru sancțiuni au ajuns la atacantul roș-albaștrilor, Daniel Bîrligea. Astfel, vârful campioanei României a fost nevoit să scoată din conturi nu mai puțin de 40.000 de euro.

Următorii în acest clasament inedit sunt Valentin Crețu și Alexandru Pantea, ambii sancționați de câte două ori. Și Adrian Șut, David Miculescu, Siyabonga Ngezana, Ștefan Târnovanu, Baba Alhassan, Florin Tănase, Octavian Popescu și Daniel Graovac au fost amendați.

Denis Alibec, amendat și el

La lista jucătorilor amendați pentru proteste și cartonașe galbene se adaugă și cazul lui Denis Alibec. Atacantul s-a operat fără permisiunea clubului, iar Gigi Becali a anunțat o amendă drastică pentru fotbalist.

”E debandadă. Tu te duci și te operezi... Atunci îți dăm 20.000 de euro amendă. Să vedem cât putem să îi dăm maximum. Nu merge așa, să te duci tu să te operezi... Trebuie să întrebi doctorul, că de aia avem doctor la echipă”, a spus Gigi Becali.

