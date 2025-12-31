FCSB a încheiat anul pe poziția a 9-a în clasamentul Superligii României cu 31 de puncte. După 21 de etape, formația dirijată de Elias Charalambous a înregistrat opt victorii, șapte remize și șase eșecuri.



Campioana en-titre a avut un start modest de campionat, motiv pentru care acum se situează la nouă lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova și la opt în spatele poziției secunde ocupată de rivala Rapid.



Întrebat despre play-off, Gigi Becali a rostit șase cuvinte și a înțepat toate rivalele lui FCSB



Aflat în Poiana Brașov, Gigi Becali a oferit un scurt interviu pentru Pro TV și Sport.ro în care a fost întrebat, printre altele, despre play-off. Finanțatorul roș-albaștrilor a susținut că FCSB va fi campioană și în acest an, după două titluri consecutive.



”(n.r. Gică Popescu spunea că FCSB va fi în play-off și că se va bate la titlu) Nu vreau acum să spun, că abia am ieșit din biserică. Stai o oră-două și îți spun eu ce se întâmplă (n.r. râde).



Leul e leu și când iese din biserică și când iese. Intru și mă rog ca leii! Nu ca lupul, să răpesc. Mă duc ca leii, să apăr!



Dar, stai puțin! Campioni am fost, campioni vom fi!”, a spus Gigi Becali



Cum arată clasamentul Superligii României

