Malcolm Edjouma pleacă de la FCSB după patru ani petrecuți la formația patronată de Gigi Becali.

Malcolm Edjouma, mesaj emoționat după ce s-a decis să plece de la FCSB

După victoria obținută de FCSB în fața lui Feyenoord, scor 4-3, Gigi Becali a anunțat că îi va prelungi contractul mijlocașului francez până în vară.

Mihai Stoica a anunțat că francezul a fost încântat de propunere și că va semna contractul curând, însă, în cele din urmă, Edjouma a hotărât să o părăsească pe campioana României.

Edjouma a fost dispus să semneze însă a dorit să negocieze termenii prelungirii, lucru care nu i-a picat bine lui Gigi Becali, care a refuzat să se așeze la masa negocierilor. Astfel, Edjouma nu va mai fi jucătorul lui FCSB de la 1 ianuarie.

Marți seară, fotbalistul a scris un mesaj emoționat prin care și-a luat rămas bun de la campioana României.

”Către întreaga familie FCSB,

Am ajuns aici la 25 de ani, încă un copil în mintea mea, plin de vise, îndoieli și dorința de a demonstra cine sunt.

Astăzi plec ca un om matur, format de patru ani intenși de muncă grea, sacrificii, victorii, momente dificile și, mai presus de toate, lecții.

Vreau să mulțumesc clubului pentru încrederea acordată încă din prima zi. Staffului pentru exigență, îndrumare și respect. Coechipierilor mei pentru luptele pe care le-am dus împreună, pe teren și în afara lui. Și, cel mai important, suporterilor, pasiunea, dragostea și energia voastră vor rămâne cu mine pentru totdeauna. M-ați împins înainte, m-ați susținut și m-ați făcut mai bun.

Pentru mine, FCSB nu a fost doar un club. A fost un capitol de viață. O școală. Un pas esențial în drumul meu, ca jucător și ca om. Plec cu fruntea sus, recunoscător și mândru că am purtat aceste culori timp de patru ani.

Cu respect și recunoștință,

Malcolm Sylas Edjouma”, este mesajul publicat de Malcolm Edjouma pe rețelele sociale.

