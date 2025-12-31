Universitatea Craiova vrea să dea lovitura pe piața transferurilor! Pe cine vor să aducă oltenii în Bănie

Superliga
Echipa pregătită de Filipe Coelho a încheiat anul pe prima poziție în clasamentul Superligii României.

Universitatea Craiova andrei coubis Superliga
Echipa pregătită de Filipe Coelho a încheiat anul pe prima poziție în clasamentul Superligii României.

Universitatea Craiova a bifat 11 victorii și șapte remize în actuala stagiune, la care s-au adăugat și trei eșecuri. Astfel, oltenii au terminat anul pe primul loc cu 40 de puncte, după 21 de etape.

Universitatea Craiova vrea să dea lovitura pe piața transferurilor! Pe cine vor să aducă oltenii în Bănie

Publicația italiană TuttoMercatoWeb scrie că Universitatea Craiova a pus ochii pe Andrei Coubiș, fundașul central cotat la 100.000 de euro de site-urile de specialitate, care este legitimat la AC Milan și trimis în acest moment sub formă de împrumut la Sampdoria.

Rămâne de văzut ce decizie vor lua oltenii, având în vedere că sursa menționată mai sus a precizat că Sampdoria intenționează să achite cei 150.000 de euro necesari pentru a-l achiziționa pe Coubiș definitiv de la Milan, în virtutea opțiunii de cumpărare din clauzele împrumutului.

Născut în 2003, Coubiș încă nu a bifat meciuri pentru Sampdoria! A jucat însă în Serie C pentru echipa a doua a lui AC Milan, unde a bifat 76 de apariții și și-a trecut în cont patru pase decisive.

Cifrele lui Coubiș

  • Milan Primavera: 76 meciuri, 4 pase decisive
  • Milan Futuro: 37 meciuri, 1 gol înscris, 2 pase decisive
  • Milan UEFA U19: 11 meciuri, 1 gol
  • Milan U17: 10 meciuri
  • Milan U18: 3 meciuri
