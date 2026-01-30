Florentin Petre: "Cîrjan e cel mai bun număr 10 din România"

Petre, triplu campion cu „roș-albii” în anii 2000, este superîncântat de comportamentul căpitanului echipei atât la antrenamente, cât și în viața privată, considerându-l un exemplu pentru toți jucătorii.



„Cătălin este cel mai bun număr 10 din România. Văd cum se comportă și la antrenamente, și în viața de zi cu zi. Eu trag o concluzie la un jucător și după felul cum se antrenează, și după familia pe care o are. Eu așa fac analiza unui jucător. Nu stau să zic „ce execuție a avut”, a dat un gol și după aia 4-5 meciuri nu mai joacă nimic. Nu! Cătălin este exemplul de fotbalist pe care fiecare antrenor și-l dorește în echipă, pentru că se antrenează cu o disciplină extraordinară. Este un exemplu pentru toți șu în afara terenului, are o familie minunată. Și de aici starea asta de bine, pe lângă calitățile pe care le are și pe lângă comportamentul exemplar. Este un om cu un caracter bun, care respectă tot ceea ce se întâmplă în jurul lui. Atât profesional, cât și uman”, îl caracterizează Florentin Petre.



„Cătălin s-a născut cu o mentalitate de înalt profesionalism”



Cîrjan s-a antrenat în perioada junioratului la Academia lui Arsenal, iar apoi chiar a făcut parte din lotul echipei mari la câteva meciuri. Mentalitatea lui este una de înalt profesionalism. „Cătălin s-a născut cu asta. El trebuia doar antrenat. La un moment dat, când avea liber, s-a dus să se antreneze cu niște copii pe un sintetic, pe la Câmpulung Muscel. Cătălin este genul de jucător care astăzi se antrenează pe Emirates, iar mâine se pregătește alături de Voința Dărăbani pe nu știu ce teren la poalele muntelui. Asta este o mentalitate adevărată de sportiv. De fapt, cam așa eram și eu”, consideră „secundul” lui Dinamo.



Întrebat dacă actualul lider al „câinilor” ar trebui convocat la națională, „Piticul” a fost ferm: „Eu îl văd la echipa națională fără nici o problemă. Poate să facă față la orice nivel și împotriva oricărei echipe”.



Cătălin a fost dezamăgit în 2025 când a fost trimis acasă de Daniel Pancu după ce fusese convocat la reprezentativa U21, dar antrenorul său crede că acesta a trecut cu bine peste acel episod: „Am stat cu el de vorbă, nu s-a întâmplat nimic extraordinar, a fost ceva normal, așa a decis antrenorul în momentul respectiv. Cătălin a acceptat, și-a văzut mai departe de treabă și, drept dovadă, iată cum joacă acum”.



„Îmi place Cătălin pentru că este liderul de echipă pe care Dinamo îl are. Mă bucur și sunt mândru de el, pentru că știe cum să gestioneze vestiarul, atât prin comportamentul lui la antrenamente și meciuri, cât și prin felul cum se comportă în vestiar”.

Florentin Petre



12 goluri și 7 pase decisive a reușit Cîrjan în 67 de meciuri oficiale jucate pentu Dinamo. În acest sezon, el a dat 4 goluri și 5 assisturi în 25 de partide (23 în Liga 1 și două în Cupa României).

