Lamine Yamal a apărut relaxat la o conferinţă de presă luni seară, în ajunul semifinalei Cupei Mondiale dintre Franţa şi Spania, care va avea loc marţi (ora 22:00). El a reafirmat că nu se teme de Les Bleus şi chiar crede că poate profita de puterea lor ofensivă.

Yamal a întâmpinat presa purtând luni seară un impresionant colier de perle. „Un cadou” pe care şi l-a „cumpărat” înainte de semifinala Cupei Mondiale dintre Franţa şi Spania, pe AT&T Arena din Arlington (în suburbiile oraşului Dallas).

Atacantul vedetă al echipei La Roja a părut relaxat înainte de această confruntare, pe care o consideră „cea mai importantă” din cariera sa.

Declarațiile lui Lamine Yamal

El a insistat că nu „simte presiunea”, „nu vrea să vorbească prea mult” şi se concentrează pe lucruri simple, cum ar fi această întâlnire cu fratele său - care a devenit favoritul întregii Spanii - „ca să se poată tunde”. „Şi asta e tot”, a adăugat el.

Dar asta nu l-a împiedicat pe atacantul Barcelonei să vorbească ambiţios despre întâlnirea cu Les Bleus. El şi-a menţinut în mod special comentariile făcute imediat după victoria cu 2-1 împotriva Belgiei în sferturile de finală. „Cred că dacă francezii ar trebui să se teamă de cineva, aceia suntem noi”, declarase el. „Nu a existat nicio neînţelegere”, a clarificat el trei zile mai târziu. „Am spus că, evident, nu ne temem de Franţa. Aşa cum a spus Koundé, e fotbal. Ei iau lucrurile aşa cum vin, şi asta e tot.”

Lamine Yamal a sugerat chiar că priceperea ofensivă a Franţei ar putea fi un element cheie al strategiei Spaniei de marţi. „Meciul va fi împărţit în faze”, a explicat el. „Nu vor exista dueluri individuale. Avem multă calitate. Nu cred că puterea lor ofensivă va fi un dezavantaj pentru noi. Ar putea fi chiar un avantaj.”

Presat din nou cu privire la lipsa sa de finalizare clinică în acest turneu, Lamine Yamal a dat din nou dovadă de o anumită stăpânire de sine pe această temă. „Fiecare turneu este diferit”, a insistat el. „Nu cred că este vina antrenorului că nu am marcat cinci goluri. Nu mă îngrijorează: câştigăm. Am fost la Cupe Mondiale unde Spania a fost eliminată. Ceea ce contează pentru mine este să continuăm să mergem înainte.”

Şi-a încheiat remarcile cu ironie faţă de criticile aduse performanţei sale de la Cupa Mondială. „Ne-am maturizat mult”, a afirmat el. „Am trecut prin momente dificile, cum ar fi împotriva Capului Verde şi a Belgiei. Sunt sigur că mâine va fi o zi specială. Voi înşivă spuneţi că nu sunt la apogeul meu, aşa că nu vă aşteptaţi să vedeţi nimic special.”

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