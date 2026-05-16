Antrenorul portughez al oltenilor și-a avertizat elevii că îi așteaptă un meci dificil.

Filipe Coelho, în gardă înainte de Universitatea Craiova - „U” Cluj

Coelho a subliniat că jucătorii săi trebuie să își păstreze răbdarea până la confruntare, să se recupereze după succesul din Cupa României și să joace cu mintea și sufletul.

„Este încă un meci care ne poate aduce un trofeu. Știm că va fi dificil, dar vom da totul. Știm că va fi un meci diferit, dar trebuie să jucăm cum am jucat până acum. Este o nouă finală și vom vedea ce se va întâmpla.

Atmosfera este mereu bună și când avem momente dificile oamenii sunt echilibrați. Știm că suntem pe drumul nostru, vrem să obținem lucruri bune pentru noi, pentru oraș, pentru club. Este bine după ce am câștigat trofeul, dar era bine și înainte.

Coelho: „Vreau să le mulțumesc fanilor”

Trebuie să așteptăm până mâine. Jucătorii trebuie să se recupereze, iar mâine dimineață vom lua decizia asupra echipei și vom încerca să pregătim meciul. Știm că trebuie să jucăm cu inima orașului, cu a suporterilor, dar în același timp trebuie să ne folosim mintea în direcția corectă. Este foarte important pentru noi.

Vreau să le mulțumesc fanilor pentru ceea ce au făcut până acum. Au fost uimitori în toate momentele. Cred că legătura dintre noi și suporteri este mai bună și acum avem o conexiune puternică pentru că echipa merge bine. Jucătorii au ambiție în toate meciurile și de aceea vreau să le mulțumesc. Așa cum am spus, trebuie să luptăm cu ambiția, cu inimile lor și modestia, dar să folosim și mintea”, a declarat Filipe Coelho, la conferința de presă premergătoare meciului.

La o victorie de un titlu istoric

Universitatea Craiova poate deveni matematic campioana României, după 35 de ani, dacă o învinge mâine, pe „U” Cluj, în Bănie. Confruntarea va fi redată LIVE TEXT de către Sport.ro.

Universitatea Craiova are 46 de puncte, iar „U” Cluj 45. Oltenii rămân favoriți la titlu și dacă înregistrează un egal, însă ar fi obligați să se impună în ultima etapă, în deplasare cu Rapid, pentru a nu depinde de un pas greșit făcut de „șepcile roșii”.