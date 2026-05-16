Înaintea „finalei” campionatului din etapa a noua a play-off-ului, oltenii se pregătesc deja de sărbătoare.

Universitatea Craiova se pregătește de sărbătoare

Universitatea Craiova a postat mai multe mesaje, cu o zi înaintea marelui meci, fie mobilizatoare, fie în care anunță cucerirea celui de-al cincilea titlu din istoria echipei după o pauză de 35 de ani.

„Pentru cei care nu mai sunt printre noi, dar au rămas pentru totdeauna parte din povestea Științei.

Duminică, fiecare dintre voi să vină în „Vulcan” cu câte un steag alb-albastru. Un steag pentru tatăl care v-a dus prima dată pe stadion, pentru bunicul care a dat startul pasiunii alb-albastre sau pentru prietenul care a cântat alături de voi până la ultima clipă. Pentru toți cei care au iubit Știința necondiționat și au plecat dintre noi fără să apuce să vadă acest vis atât de aproape după 35 de ani.

Fiecare steag va simboliza un suflet și, astfel, nimeni nu va lipsi din „Vulcan”.

Ei vor fi acolo. În cântece. În lacrimi. În speranță!

Să fluture mândre steagurile noastre alb-albastre pân` la cer!”, a scris Universitatea Craiova pe Facebook.

Alte mesaje ale oltenilor:

„Știința vs ”U” Cluj coming soon...”

„Mâine. Aici. Împreună. Forza Știința!”

„Când joacă Știința, e sărbătoare!

Duminică, toată Oltenia să lege la fereastră, să scoată pe balcon sau la poartă, un steag, un fular, o eșarfă sau măcar un fanion alb-albastru.

Transformăm Oltenia în ceea ce știm cu toții că este: o regiune care trăiește, visează și simte alb-albastru.”

„O pasiune alb-albastră. 5 pentru Oltenia!”

„Doar o zi a mai rămas până la confruntarea cu “U” Cluj din “Vulcan”. Vamos, Știința!”

Universitatea Craiova are 46 de puncte, iar „U” Cluj 45. Oltenii rămân favoriți la titlu și dacă înregistrează un egal, însă ar fi obligați să se impună în ultima etapă, în deplasare cu Rapid, pentru a nu depinde de un pas greșit făcut de „șepcile roșii”.