Universitatea Craiova îi suspectează pe cei de la U Cluj de dopaj și a solicitat oficial control antidoping pentru întreg lotul formației pregătite de Cristiano Bergodi, informează Fanatik.

Cererea făcută de oficialii din Bănie vine la doar câteva zile după finala Cupei, câștigată de Craiova la loviturile de departajare, scor 6-5, la Sibiu.

Solicitarea ar fi fost transmisă către Agenția Națională Anti-Doping, iar procedura este una perfect regulamentară. Cluburile din SuperLiga pot cere controale suplimentare înaintea meciurilor importante, însă nu pot solicita verificarea unui singur jucător, ci doar a întregii echipe adverse. Costurile sunt suportate de clubul care face cererea.

Scandalul dintre cele două cluburi a început imediat după finala Cupei României. Oficialii lui U Cluj au acuzat arbitraje favorabile pentru Universitatea Craiova și au contestat inclusiv posibila delegare a lui Marcel Bîrsan la meciul decisiv din Bănie.

Președintele clujenilor, Radu Constantea, a susținut că oltenii au fost avantajați în mai multe partide din play-off și că, fără anumite decizii controversate, clasamentul ar fi arătat diferit.

„În ultimele trei săptămâni au fost probleme de arbitraj, mai ales în meciurile Craiovei. Fără acele greșeli, Craiova ar fi avut două sau chiar trei puncte mai puțin”, a declarat oficialul lui U Cluj.

Interesul pentru meciul de duminică este uriaș. Cele aproximativ 30.000 de bilete puse în vânzare pentru duelul de pe „Ion Oblemenco” au fost epuizate în doar șase ore.