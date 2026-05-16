Fierbe Bănia! Suma ireală cerută pe piața neagră pentru un bilet la meciul Universitatea Craiova - U Cluj

Acesta reprezintă cel mai rapid sold-out din ultimii 25 de ani pentru clubul gazdă, generând încasări de aproximativ 200.000 de euro pentru acționarul majoritar, Mihai Rotaru. Potrivit regulamentului, 5% din capacitatea arenei va fi alocată suporterilor oaspeți.

Stadionului „Ion Oblemenco” a devenit neîncăpător pentru duelul care poate aduce campionatul în Bănie după o pauză de 35 de ani. Fanii olteni au achiziționat toate cele aproximativ 31.000 de bilete disponibile în doar șase ore de la punerea lor în vânzare.

Speculă pe internet

Biletele de la case, cu prețuri cuprinse între 35 de lei la Peluza Nord și 200 de lei în zona VIP, s-au epuizat rapid, iar acum lupta pentru un ticket se dă pe internet, pe piața neagră. Pe rețelele sociale au apărut deja numeroase anunțuri de revânzare.

Sumele solicitate sunt de patru sau chiar cinci ori mai mari față de costul inițial. Un tichet achiziționat cu 35 sau 60 de lei este oferit acum la prețuri între 300 și 400 de lei. Pentru locurile cu o vizibilitate mai bună, sumele cerute depășesc deja pragul de 700 de lei.

Situația ar putea escalada în ziua partidei. Potrivit estimărilor, dorința suporterilor de a asista la un potențial meci de titlu ar putea împinge prețul unui singur bilet pe piața neagră până la 1.000 de lei în orele premergătoare fluierului de start.