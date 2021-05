"Fiecare sa-si vada de curtea lui!" Reactie dura a lui Balint dupa scandalul de coruptie de la UTA! "Totul a pornit de la declaratia lui" 

UTA Arad este in pericol de a fi retrogradata din cauza scandalului de coruptie din 2017.

Antrenorul aradenilor a comentat in aceasta dupa-amiaza situatia de la club, spunand ca isi doreste ca celelalte echipe sa nu faca presiuni ca UTA sa fie retrogradata.

"Totul a pornit de la declaratia lui Dani Coman, prietenul meu, declaratie care a fost amplificata. Domnul Meszar a dat toate detaliile cu privire la aceasta poveste. Eu am intrebat: 'Trebuie sa avem emotii?' El mi-a spus clar ca nu, prin urmare nici n-am dat foarte multa atentie acestei povesti.

Daca tot vorbim de regulament, Astra ar fi trebuit retrogradata pentru cei trei jucatori suspendati. Nu vorbeste nimeni, nici eu nu vreau sa vorbesc, dar nimeni nu a parat Astra si e normal, pentru ca fiecare echipa trebuie sa-si vada de propria curte. Noi vedem de ce avem de facut, lucrurile sunt clare in aceasta speta", a declarat Laszlo Balint, la Digi Sport.

In trecut, FC Arges a fost retrogradata intr-un caz similar, iar Gigi Becali a primit 3 ani de inchisoare pentru cunoscutul dosar 'Valiza'.

In cazul in care UTA Arad va fi trimisa in Liga 2, Astra va ocupa locul aradenilor in primul esalon.