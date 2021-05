EXCLUSIV | "Se impune retrogradarea!" UTA Arad, sanse mici sa continue in Liga 1, insa nici Astra nu se poate bucura: "Inca nu au scapat dupa scandalul de dopaj"

Echipele care retrogradeaza din Liga 1 s-ar putea decide la Comisia de Disciplina.

UTA Arad risca retrogradarea, dupa ce doi oficiali ai clubului au fost trimisi in judecata intr-un dosar demarat de DNA in 2017. Claudiu Dragan si Codru Gradinaru le-ar fi promis celor de la Foresta Suceava suma de 70 de mii de lei pentru a o incurca pe Sepsi, rivala lui UTA in acea perioada la promovarea in Liga 1.

"In cazul celor de la UTA, au fost doua persoane care au actionat solitar, in nume propriu. E o speta destul dificila.

Daca e sa ne luam dupa cazul FC Arges, s-ar impune retrogradarea. Cu siguranta se va lua o decizie in baza regulamentului", a spus Emilian Hulubei la Ora exacta in sport, la PRO X.

Desi a retrogradat din punct de vedere sportiv, Astra ar putea continua si sezonul viitor in Liga 1, daca Comisia de Disciplina va decide retrogradarea lui UTA. Insa chiar si asa, giurgiuvenii stau cu emotii, deoarece ar putea fi refuzati in Liga 1 din pricina cazurilor de dopaj de la echipa.

"Nici la Astra nu a scapat. Pentru ca are probleme cu fotbalistii dopati... Deci ne putem astepta ca nici Astra sa nu poata continua", a mai spus Hulubei.

Alexandru Ionita, Kehinde Fatai si Takayuki Seto au fost suspendati dupa ce au fost prinsi dopati. Acestia au mers la o clinica privata, acolo unde au urmat un tratament intravenos de vitaminizare, ce incalca regulamentele WADA.