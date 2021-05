FRF i-a gasit inlocuitor lui Mutu! Cine este favorit sa vina la carma nationalei U21 a Romaniei

Inlocuitorul lui Mutu va fi Nicolae Dica (41 de ani), conform GSP. Mutu a ales sa renunte la echipa nationala, dupa Campionatul European U21. Nicolae Dica a fost, pana acum, secundul lui Mirel Radoi la carma nationalei mari.

Mihai Stoichita si Razvan Burleanu au cazut de acord ca Nicolae Dica ar fi cea mai buna varianta, in acest moment. Inca nu este nimic oficial, iar un eventual acord va fi anuntat in maxim o luna.

„Eu nu sunt implicat in aceste discutii. Am implementat din 2014 o procedura, iar eu nu sunt parte din discutii. Este implicat directorul tehnic al Federatiei, care este si seful Comisiei Tehnice (n.r. - Mihai Stoichita). Are un termen din partea noastra, vrem ca in jurul datei de 1 iulie sa cunoastem numele urmatorului selectioner al echipei nationale U21.

In momentul de fata sansele de a continua impreuna (cu Adrian Mutu) sunt destul de mici. stiu ca Adi are foarte multe oferte, inclusiv din strainatate, cred ca in perioada urmatoare va trebui sa ia o decizie. Sunt increzator ca va reusi orice club, daca va aparte de stabilitate si nu va avea parte de imixtiunile conducerii”, a explicat Burleanu.

FC Arges si FCSB sunt echipele la care Dica a fost principal.