După o zi de duminică amânată de ploaie și o zi de luni, 30 martie, dedicată exclusiv calificărilor, acțiunea se mută pe tabloul principal. Vremea se anunță mai prietenoasă marți, 31 martie, cu o temperatură maximă de 15 grade Celsius, un cer înnorat și șanse reduse de precipitații, de doar 10%.

Misiune dificilă pentru jucătorii noștri

Filip Jianu (24 de ani, locul 246 ATP), cel mai bine clasat tricolor, va juca împotriva bosniacului Damir Dzumhur (33 de ani, locul 74 ATP). Jianu va încerca să obțină o victorie în reeditarea meciului direct de anul trecut, când Dzumhur s-a impus pe aceeași zgură în trei seturi.

Adrian Boitan (26 de ani, locul 306 ATP) va avea un test major în fața danezului Elmer Moller (22 de ani), ocupantul locului 22 mondial. Cel de-al treilea român prezent pe tablou grație unei invitații, Radu Țurcanu (20 de ani, locul 659 ATP), îl va înfrunta în premieră pe kazahul Alexander Shevchenko (25 de ani, locul 75 mondial).

În faza calificărilor disputate luni, tinerii români Ștefan Haită și Gabriel Ghețu au părăsit competiția. Haită a cedat la mare luptă în fața austriacului Joel Schwaerzler, scor 6-3, 3-6, 7-6 (0), în timp ce Ghețu a fost învins de britanicul Jay Clarke cu 4-6, 3-6.

Capii de serie intră în acțiune

Tot marți vor debuta și patru dintre favoriții competiției (capii de serie 5-8). Argentinianul Sebastian Baez, finalist la București anul trecut, va juca primul meci direct cu lituanianul Vilius Gaubas. Germanul Daniel Altmaier îl va întâlni pe ibericul Pedro Martinez, care are un avantaj de 2-0 la meciurile directe.

Tabloul zilei este completat de duelul în premieră dintre Mariano Navone (finalist în 2024 la București) și Christopher O’Connell, dar și de confruntarea dintre olandezul Botic van de Zandschulp și italianul Francesco Maestrelli.

Programul meciurilor de marți, 31 martie

Terenul Central (de la ora 11:00)

Christopher O’Connell (Aus) – Mariano Navone (Arg, 7)

Alex Molcan (Svk) – Jay Clarke (M.Br, 8) – continuare calificări turul 2

Damir Dzumhur (Bih) – Filip Jianu (Rom, WC)

Sebastian Baez (Arg, 5) – Vilius Gaubas (Lit)

Daniel Altmaier (Ger, 6) – Pedro Martinez (Spa) – nu înainte de ora 17:00

Terenul 1 (de la ora 11:00)

Adrian Boitan (Rom, WC) – Elmer Moller (Dan)

Stefanos Sakellaridis (Gre) – Dimitar Kuzmanov (Bul) – continuare calificări turul 2

Francesco Maestrelli (Ita) – Botic van de Zanschulp (Ola, 8)

Jucător venit din calificări – Matteo Arnaldi (Ita)

Otto Virtanen (Fin) – jucător venit din calificări

Terenul 2 (de la ora 11:00)

Alexander Shevchenko (Kaz) – Radu Țurcanu (Rom, WC)

Daniel Merida (Spa, 2) – Joel Schwaerzler (Aut) – continuare calificări turul 2

Roberto Bautista Agut (Spa) – Titouan Droguet (Fra)

Jucător venit din calificări – Jan Choinski (M.Br)

Jucător venit din calificări – Dino Prizmic (Cro)