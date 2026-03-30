„Tricolorii” nu îl vor avea pe bancă pe selecționerul Mircea Lucescu, care a fost internat duminică la Spitalul Universitar de Urgență București după ce i s-a făcut rău în cantonamentul naționalei. În locul său, echipa va fi condusă de Jerry Gane.

UEFA a dat undă verde! Vor fi opt schimbări posibile în meci

Cu o zi înaintea partidei, Andrei Vochin, consilierul președintelui Federației Române de Fotbal, a anunțat că UEFA a modificat protocolul meciurilor amicale.

Dacă până de curând erau permise doar șase schimbări pentru ca meciurile să fie omologate, noul regulament permite între opt și unsprezece modificări, în funcție de înțelegerea dintre cele două echipe.

Oficialul FRF a precizat că delegația României a ajuns deja la un acord cu slovacii pentru opt schimbări în partida de la Bratislava.

„Nu știu cum va arăta primul 11, e posibil să fie schimbări, pentru că trebuie văzuți și alți jucători. Protocolul meciurilor amicale s-a schimbat. Dacă până acum erau permise șase schimbări, acum se pot face între opt și unsprezece, în funcție de cum se înțeleg cele două delegații. Noi ne-am înțeles cu slovacii să facem opt schimbări”, a spus Vochin.

Partida Slovacia - România se va disputa marți, 31 martie, de la ora 21:45, pe stadionul „Národný futbalový” din Bratislava.

Federația slovacă a pus la dispoziția fanilor români aproximativ 1.000 de bilete, în sectoarele D201 - D204 ale stadionului. Tichetele costă 19 euro și pot fi achiziționate online, iar fiecare comandă poate include maximum cinci bilete.