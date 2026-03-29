Gigi Becali l-a adus pe Mirel Rădoi (45 de ani) în speranța că acesta poate salva sezonului. Obiectivul fostului selecționer este câștigarea play-out-ului, dar și calificarea în preliminariile Conference League.

Între timp, finanțatorul campioanei României pregătește sezonul următor și a pus ochii pe mai mulți jucători. Kevin Ciubotaru (22 de ani), fundașul stânga de la Hermannstadt, rămâne în continuare în planurile celor de la FCSB.

Întrebat despre un posibil transfer al fundașului convocat de Mircea Lucescu la naționala României pentru meciul cu Turcia, Claudiu Rotar, acționarul lui Hermannstadt, a subliniat faptul că acesta se va concentra pe finalul de sezon la echipa sibiană. În vară se vor demara negocieri cu mai multe cluburi, printre care și FCSB.

Claudiu Rotar anunță negocieri în vară pentru transferul lui Kevin Ciubotaru!

Recent, Mihai Stoica, managerul general, și-a spus părerea sinceră despre internaționalul născut în Italia, la Roma: jocul său într-un sistem cu cinci fundași l-a impresionat pe oficialul FCSB, dar lucrurile s-au schimbat într-o formație cu patru fundași, așa cum obișnuiește să joace campioana en-titre.

„A fost o surpriză. Știam că o să meargă acolo și o să fie a treia opțiune, dar e important pentru el și moralul lui. Domnului Lucescu îi place foarte mult de jucător. (n.r. - În perioada asta au existat oferte pentru el?) Nu, nu, nu. Nici nu vrea să meargă nicăieri până în vară.

Dacă discutăm, discutăm din vară. Să salvăm echipa și apoi discutăm de vânzări. (n.r. - Cu FCSB a mai fost ceva?) Nu, a rămas că discutăm în vară. Să se concentreze la echipa de club, să scoatem echipa. Prioritar este să evităm locurile de baraj”, a spus Claudiu Rotar, acționarul lui Hermannstadt, pentru Sport.ro.

Apărătorul de 22 de ani are 31 de partide jucate în tricoul formației sibiene în acest sezon și a reușit două pase decisive. 400.000 de euro este cota jucătorului selecționat de Mircea Lucescu în lotul naționalei României.

Kevin Ciubotaru și-a schimbat recent impresarul

Kevin Ciubotaru a semnat un contract de reprezentare cu agenția de impresariat Triple K Sports. Compania cu sediul în Jeddah (Arabia Saudită) este una dintre cele mai respectate astfel de societăți din zona Golfului Persic.

TKS mai are sub contract numeroși jucători, precum Muhannad Shanqeeti (Arabia Saudită / Al Ittihad), Ziyad Al Agele (Arabia Saudită / Al Fateh), Alassana Jatta (Gambia / Notts County), Joshua Brenet (Olanda / Kayserispor), Eissa Waleed (Qatar / Al Gharafa), Saed Baatia (Qatar / Al Gharafa), Saeed Baattiah (Arabia Saudită / Al Fateh), Abdoulie Tamba (Gambia / IFK Norrkoping), Abdulrahman Al-Sanbi (Arabia Saudită / Al Ahli SFC), Marwan Al-Sahafi (Arabia Saudită / Royal Antwerp), Mahmudu Bajo (Gambia / Steaua Roșie Belgrad), Andrei Cordea (România / CFR Cluj), Baker Kalbouneh (Iodania / Al-Wehdat SC), Matheus Saldanha (Brazilia / Sharjah FC), Mallik Wilks (Anglia / Pendikspor), Jack Moorhouse (Irlanda / Leyton Orient), Gboly Ariyibi (Anglia / FK Radnicki Nis), Dino Hotic (Bosnia și Herțegovina) sau Glen Kamara (Finlanda / Rennes).