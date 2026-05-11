FCSB, depășită de echipa unde vor să ajungă toți fotbaliștii din România: „Acolo, nu-ți dă nimeni în cap“

Așadar, când Kopic a fost instalat, roș-albii erau cu un picior în „B“. La capătul acelui sezon 2023-2024 însă, tehnicianul croat a menținut echipa în Superliga. Iar de aici, a început ascensiunea lui Dinamo, redevenită astăzi o echipă respectabilă, de play-off.

Poate că puțini își mai amintesc acum însă, în decembrie 2023, când croatul Zeljko Kopic (48 de ani) și-a început mandatul, în Ștefan cel Mare, Dinamo era o echipă în „moarte clinică“. Predecesorul său, Ovidiu Burcă (45 de ani), reușise o promovare aproape miraculoasă dar, în Superliga, o dăduse în bară. Rău de tot! E suficient să amintim că, în ultimele zece etape din campionat cu Burcă pe bancă, Dinamo a luat… 3 puncte din 30!

Panduru, impresionat de ce a reușit Kopic, la Dinamo

Desigur, inclusiv în mandatul lui Kopic, Dinamo a traversat momente dificile. Ultimul a fost între 21 februarie – 12 aprilie, când echipa a înșirat șapte partide, în campionat, fără victorie: 2 remize, 5 înfrângeri! Apoi însă, treptat, Kopic a scos Dinamo din vrie. Dovadă și faptul că, în ultimele patru partide din campionat, roș-albii au înregistrat trei victorii și o singură înfrângere.

Pornind de aici, analistul Prima Sport, Basarab Panduru (55 de ani), a vorbit la superlativ despre tehnicianul croat al roș-albilor.

„Acesta este meritul lui Zeljko Kopic, te uiţi la cifre: toţi (n.r. – jucătorii) sunt mai buni. Îţi spun ceva: în momentul ăsta, este unul dintre cluburile unde ai vrea să mergi să joci. Nu îţi dă nimeni în cap, n-am auzit niciodată: <<Puşcaş nu dă gol, trebuie să scăpăm de el>>. Îi apără de fiecare dată pe jucători, are încredere în ei, iar când ajungi acolo (n.r. – la Dinamo), nu se aude absolut nimic negativ despre un fotbalist. Nu treci peste şapte meciuri fără victorie decât dacă ai unitate, s-a văzut treaba asta. Apoi, au început să vină victoriile. Kopic îţi dă mereu ce meriţi, te mai trage de urechi. Uite-te la Musi: îl bagă, dar nu titular, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Kopic ajută pe toată lumea, iar jucătorii sunt lângă el. Bravo lui!“, a spus fostul internațional.