George Pușcaș a marcat primul său gol pentru Dinamo, o reușită venită la mai bine de un an de la ultimul său gol marcat într-un meci oficial.

George Pușcaș: ”Sunt din ce în ce mai ok cu durerile pe care le am!”

Atacantul a mărturisit după meci că este extrem de fericit pentru că a reușit să contribuie la victoria echipei. De altfel, Pușcaș s-a arătat recunoscător pentru felul în care a fost tratat de către cei din staff-ul lui Dinamo, dar mai ales pentru timpul acordat recuperării sale.

”Un sentiment plăcut, cele trei puncte au venit după un final dramatic și chiar meritam să câștigăm. Sunt foarte fericit și că am marcat și am contribuit la această victorie.

Mereu e un sentiment plăcut, mai ales pentru atacant să marchezi, iar pentru mine azi a fost un succes venit după mult timp, după o perioadă mai dificilă, dar mă bucur foarte mult că astăzi am încheiat ciclul.

Nu mi-e greu acum, mi-e din ce în ce mai bine, sunt din ce în ce mai ok cu durerile pe care le am. Cei din staff-ul medical au fost cu toții la dispoziția mea și vreau să le mulțumesc.

Dacă am jucat astăzi 90 de minute, este meritul tuturor din echipă, din staff, al lui Mister, care mi-a dat mereu șansa să evoluez și să mă pun la punct.

Am simțit de mult că e o alegere bună să vin la Dinamo, am simțit niște oameni capabili să facă performanță. Sezonul viitor îmi dă mari speranțe și sper să atingem niște obiective îndrăznețe”, a spus George Pușcaș după meci.