de Dan Chilom

Meciul etapei se dispută azi, pe Arena Națională, acolo unde FCSB o primește pe Craiova, echipă antrenată de Mirel Rădoi, care a început etapa în fotoliul de lider, cu 24 de puncte.

FCSB este pe un incredibil loc 11, cu 10 puncte în 11 partide, o medie de 0,90 puncte pe meci, o medie de echipă care are ca obiectiv salvarea de la retrogradare, și nu titlul de campioană.



La mijlocul săptămânii, ambele formații au pierdut în competițiile europene cu un scor identic: 0-2.



FCSB a pierdut pe propriul teren cu Young Boys, în Europa League, în timp ce Craiova în deplasarea de la Rakow, în Conference League.



FCSB - U Craiova | Echipe probabile



FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – V. Crețu, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Alhassan, Fl. Tănase – M. Toma, Olaru, Cisotti – Bîrligea.



Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko – Mogoș, Romanchuk, Badelj – Carlos Mora, D. Matei, T. Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan – Al Hamlawi, Baiaram.



Ultima partidă dintre cele două formații s-a terminat cu victoria bucureștenilor, scor 1-0.



Casele de pariuri o văd ușor favorită pe FCSB, căruia îi acordă o cotă de 2.30 la victorie.



Craiova are cota 3.20 pentru un succes.



Egal - 3.40

FCSB - U Craiova | Ponturi pariuri



Cel mai pariat scor este 1:1, și are o cotă de 6.50.



În ultimele 10 confruntări directe, FCSB conduce cu 6-2.



Cei doi tehnicieni, Elias Charalambous și Mirel Rădoi, s-au întâlnit de 4 ori până acum, scorul este 2-1 în favoarea cipriotului.



Pe National Arena, de la 20:30, sunt așteptați în jur de 20.000 de spectatori.



Meciul va fi condus de Istavan Kovacs, arbitrul care acordă destul de multe cartonașe: 5,30 galbene, 0,29 roșii.



Sugestia Sport.ro:



Ambele echipe marchează

