Dennis Man a fost lăsat pe banca de rezerve de către Peter Bosz pentru meciul pe care PSV îl va disputa împotriva lui Atletico Madrid.

Olandezii, surprinși că Man nu este titular contra lui Atletico Madrid

Pe foaia de joc, în locul internaționalului român, în flancul drept al atacului apare decarul Paul Wanner, un mijlocaș ofensiv în vârstă de 19 ani, cotat la 14 milioane de euro.

Olandezii au fost luați prin surprindere de decizia luată de Bosz, în condițiile în care evoluțiile lui Dennis Man au fost destul de bune.

”Titularizarea lui Paul Wanner în partea dreaptă a ofensivei se datorează faptului că, surprinzător, Dennis Man lipsește din echipa de start. Couhaib Driouech a fost desemnat ca înlocuitor al lui Perisic. De asemenea, și Ricardo Pepi trebuie să se mulțumească din nou cu un rol de rezervă”, au notat cei de la PSV Inside.

Cum arată echipele de start la PSV - Atletico



PSV (4-3-3): Kovar - Dest, Schouten, Gaslorowski, Salah-Eddine - Saibari, Mauro Junior, Veerman - Wanner, Til, Driouech

Rezerve: Olij, Schiks, Obispo, Perisic, Flamingo, Pepi, Bajraktarevic, Sildillia, D. Man, N. Fernandez, Nagalo

Antrenor: Peter Bosz

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak - Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone, Koke, Barrios, N. Gonzalez - Sorloth, Alvarez

Rezerve: Musso, Esquivel, Gallagher, Cardoso, Griezmann, Almada, Carlos Martin, Galan, Raspadori, Le Normand, Moreno, Bonar

Antrenor: Diego Simeone