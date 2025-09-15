Superstarul suedez a cucerit al treilea titlu mondial la săritura cu prăjina, la Tokyo, și a stabilit un nou record mondial: 6,30 metri. Este a 14-a oară când sportivul de 25 de ani își doboară propria performanță, a patra doar în 2025.



Duplantis se „scaldă“ în bani după recordul mondial stabilit la Tokyo



Pe lângă gloria sportivă, Duplantis a încasat și sume impresionante. World Athletics oferă un bonus de 74.000 de lire sterline pentru fiecare record mondial, iar victoria din capitala Japoniei i-a mai adus încă 51.400 de lire pentru medalia de aur. Surse din presa britanică susțin că și sponsorii, în frunte cu Puma, îi acordă prime consistente pentru fiecare reușită istorică, deși cifrele exacte nu au fost făcute publice.



Interesant este că suedezul alege să doboare recordurile centimetru cu centimetru, pentru a maximiza câștigurile financiare. De la primul record, stabilit în 2020 cu 6,17 metri, a progresat metodic până la incredibila performanță de la Tokyo.



La Mondialele din Japonia, Duplantis a trecut ștacheta din a treia încercare, spre deliciul celor 60.000 de spectatori. Suedezul domină autoritar proba de șase ani, de când a detronat recordul lui Renaud Lavillenie, și nu pare să aibă rival în viitorul apropiat.

