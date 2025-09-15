Răzvan Lucescu, nemulțumit chiar dacă PAOK a câștigat toate meciurile în startul sezonului

PAOK s-a impus în fața lui OFI Crete, scor 2-1, în etapa a treia din campionatul Greciei.
Echipa lui Răzvan Lucescu are trei victorii din tot atâtea meciuri jucate în campionatul elen, dar și-a exprimat nemulțumirea pe care a avut-o după ultimul duel.
Răzvan Lucescu, nemulțumit după victoria din campionat
PAOK a deschis scorul în minutul 10, prin Ozdoev și a reușit să îl dubleze după 14 minute prin Pelkas.
Cu toate că prima parte a fost lipsită de probleme pentru echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK a ratat un penalty în a doua parte, iar în minutul 75 OFI Crete a redus din diferență.
Antrenorul român s-a arătat deranjat la finalul partidei pentru faptul că echipa sa a tremurat în ultimele minute, chiar dacă ar fi putut să facă 3-0 și să risipească orice fel de emoție.
„Dacă am fi marcat al treilea gol, lucrurile ar fi fost mult mai ușoare pentru noi. I-am dat speranță lui OFI, care a înscris și a presat.
Am jucat bine, inteligent și echilibrat. Sunt foarte mulțumit din acest punct de vedere, dar, repet, în același timp sunt puțin dezamăgit pentru că nu am reușit să ne facem meciul mai ușor și să obținem o victorie cu un scor mai mare. În afară de penalty-ul ratat, am avut și alte ocazii grozave.
Diferența din acest sezon nu constă în organizarea defensivă foarte bună, ci în mintea tuturor celor care dau totul pentru echipă. Când ai concentrare în acest proces, apare și echilibrul, în toate compartimentele”, a declarat Răzvan Lucescu, după OFI Crete – PAOK 1-2.
PAOK a început perfect nou sezon și a reușit să câștige primele trei partide, iar echipa lui Răzvan Lucescu se află pe locul 3 în prima ligă din Grecia.