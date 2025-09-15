Răzvan Lucescu, nemulțumit chiar dacă PAOK a câștigat toate meciurile în startul sezonului

Răzvan Lucescu, nemulțumit chiar dacă PAOK a c&acirc;știgat toate meciurile &icirc;n startul sezonului Fotbal extern
Răzvan Lucescu a scos în evidență ce l-a deranjat, după victoria la limită cu OFI Crete.

PAOK s-a impus în fața lui OFI Crete, scor 2-1, în etapa a treia din campionatul Greciei.

Echipa lui Răzvan Lucescu are trei victorii din tot atâtea meciuri jucate în campionatul elen, dar și-a exprimat nemulțumirea pe care a avut-o după ultimul duel.

Răzvan Lucescu, nemulțumit după victoria din campionat

PAOK a deschis scorul în minutul 10, prin Ozdoev și a reușit să îl dubleze după 14 minute prin Pelkas.

Cu toate că prima parte a fost lipsită de probleme pentru echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK a ratat un penalty în a doua parte, iar în minutul 75 OFI Crete a redus din diferență. 

Antrenorul român s-a arătat deranjat la finalul partidei pentru faptul că echipa sa a tremurat în ultimele minute, chiar dacă ar fi putut să facă 3-0 și să risipească orice fel de emoție.

„Dacă am fi marcat al treilea gol, lucrurile ar fi fost mult mai ușoare pentru noi. I-am dat speranță lui OFI, care a înscris și a presat.

Am jucat bine, inteligent și echilibrat. Sunt foarte mulțumit din acest punct de vedere, dar, repet, în același timp sunt puțin dezamăgit pentru că nu am reușit să ne facem meciul mai ușor și să obținem o victorie cu un scor mai mare. În afară de penalty-ul ratat, am avut și alte ocazii grozave.

Diferența din acest sezon nu constă în organizarea defensivă foarte bună, ci în mintea tuturor celor care dau totul pentru echipă. Când ai concentrare în acest proces, apare și echilibrul, în toate compartimentele”, a declarat Răzvan Lucescu, după OFI Crete – PAOK 1-2.

PAOK a început perfect nou sezon și a reușit să câștige primele trei partide, iar echipa lui Răzvan Lucescu se află pe locul 3 în prima ligă din Grecia.

Răzvan Lucescu, meci dramatic în Grecia: ultimele minute, de infarct!
Probleme pentru Răzvan Lucescu! PAOK, decimată în ofensivă înaintea meciului cu OFI. Două vedete sunt out
Răzvan Lucescu și-a adunat jucătorii și le-a transmis un mesaj clar: "Asta vreau să văd!"
Tun financiar pentru Armand Duplantis! Suedezul se „scaldă“ în bani după recordul mondial stabilit la Tokyo
FC Hermannstadt - Unirea Slobozia, de la 18:00. Joacă cea mai disciplinată echipă din Superligă! Echipele de start
„Reghe“, înger și demon în Sudan: prima finală cu Al Hilal Omdurman, prima dezamăgire
El va fi noul antrenor al "tricolorilor"! Anunțul a venit astăzi
Care este situația accidentării lui Mihai Lixandru! Piciorul jucătorului arăta horror
Barcelona – Valencia, un „măcel“ fotbalistic: scor incredibil, în La Liga

Gigi Becali, discurs fără precedent: „Gata! E pierdut“. Cum a catalogat FCSB, de necrezut!

FCSB, un necaz nu vine singur: suma pierdută de Gigi Becali, imensă!

FCSB, ce debandadă: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal!“

Csikszereda - FCSB 1-1! Criza continuă pentru campioană în Superliga

Gigi Becali, reacție de noaptea minții după ce s-a rupt Lixandru: „De asta mă bucur“

stirileprotv Mesajul ministrului Apărării pentru piloții români care au decis să nu deschidă focul asupra dronei rusești

protv Profeția copleșitoare despre ziua de marți, 23 septembrie 2025. ”Se întâmplă, fie că sunteți pregătiți sau nu”

stirileprotv Cine a suportat cheltuielile familiei Maiei Sandu la Vatican. Preşedinţia Republicii Moldova a dezvăluit sursa de finanțare

stirileprotv Trump dă ultimatumuri aliaților, Putin nu se mai obosește să mintă că vrea pace. Glumă amară la Kiev: ”Îi dăm tot ce trebuie”

