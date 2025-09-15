Răzvan Lucescu, nemulțumit chiar dacă PAOK a câștigat toate meciurile în startul sezonului

PAOK s-a impus în fața lui OFI Crete, scor 2-1, în etapa a treia din campionatul Greciei.

Echipa lui Răzvan Lucescu are trei victorii din tot atâtea meciuri jucate în campionatul elen, dar și-a exprimat nemulțumirea pe care a avut-o după ultimul duel.



Răzvan Lucescu, nemulțumit după victoria din campionat



PAOK a deschis scorul în minutul 10, prin Ozdoev și a reușit să îl dubleze după 14 minute prin Pelkas.

Cu toate că prima parte a fost lipsită de probleme pentru echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK a ratat un penalty în a doua parte, iar în minutul 75 OFI Crete a redus din diferență.

Antrenorul român s-a arătat deranjat la finalul partidei pentru faptul că echipa sa a tremurat în ultimele minute, chiar dacă ar fi putut să facă 3-0 și să risipească orice fel de emoție.

