FCSB si-a gasit jucatorul cheie! "Este un plus, mai ales ca noi n-am mai avut un astfel de jucator"

FCSB a castigat ultimele doua partide din Liga 1 si atmosfera in tabara ros-albastrilor a devenit una mult mai buna.

Helmut Duckadam s-a declarat foarte incantat de ultimul transfer de la FCSB si a spus ca jucatorul i-a impresionat pe toti cei din staff.

Este vorba despre Juvhel Tsoumou, atacantul de 28 de ani care le-a adus victoria celor de la FCSB in deplasarea de la Craiova.

"Ma bucur ca in sfarsit avem un atacant care da cu capul. Este un plus, mai ales ca noi n-am mai avut un astfel de varf, cu talie", a spus Duckadam pentru Digi.

Helmut Duckadam nu este la fel de incantat de fundasul Cristi Manea: "Manea nu este, dar poate sa fie marea lovitura!"

"Nu stiu daca Manea va putea face marea diferenta, pentru ca este fundas. Dar, sigur este un plus. Dar, sa vedem daca va juca din primul minut cu CFR, pentru ca si ultimele meciuri ale lui Cretu n-au fost deloc rele. In primul rand, trebuie sa tinem cont de faptul ca el (n.red. - Valentin Cretu) are meciuri in picioare, asa ca nu stiu daca Manea va fi titular. Manea nu este, dar poate sa fie marea lovitura!", a mai spus Duckadam