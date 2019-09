Cu Florinel la PSIHOLOG! Transformarea incredibila a lui Mbappe! Dezvaluiri din vestiarul FCSB

Din articol Coman plateste 300 de euro pe ora la sedintele de mentalcoaching

Florinel Coman e cel mai important jucator al momentului la FCSB.

Atacantul de 21 de ani nu mai e in centrul atentiei doar cand patronul vorbeste despre el. Coman incepe sa confirme asteptarile puse in el dupa transferul de 3 milioane de euro de la Viitorul.

Florinel a terminat-o cu excesele si se concentreaza mult mai mult pe ceea ce trebuie sa faca pentru a-si imbunatati performantele de pe teren.

Coman plateste 300 de euro pe ora la sedintele de mentalcoaching

Gazeta Sporturilor scrie ca 'Mbappe' a apelat la serviciile unui psiholog sportiv pentru a-si accelera progresul. Coman e clientul aceleiasi clinici in care au fost Razvan Marin sau Lucian Filip. Primul a resimtit efectele pozitive ale sedintelor in perioada petrecuta la Standard Liege, in timp ce Filip a fost sprijinit dupa ce mai multe accidentari serioase i-au pus cariera in pericol. Coman plateste 300 de euro pe ora la sedintele de mentalcoaching, sustine Gazeta. Fotbalistul cotat in acest moment de patronul Becali la nu mai putin de 30 de milioane de euro si-a schimbat si obiceiurile de dupa meciuri. Coman urmeaza acum 'modelul Teixeira' si sta suplimentar in sala pentru recuperare si pentru a-si dezvolta masa musculara.

Florinel Coman are 5 goluri marcate de la inceputul sezonului, 4 pentru FCSB si unul in nationala de tineret. Coman a oferit si doua assisturi la reusitele colegilor stelisti.