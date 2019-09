Inca o TEAPA pentru Becali? Cel mai mare transfer al verii la FCSB, pus sub semnul intrebarii: "Nu este marea lovitura! Ar putea fi, dar nu stiu daca va putea face diferenta!"

Cristi Manea a devenit eligibil pentru jocurile FCSB.

Cristi Manea s-au pus la punct cu toate actele si ar putea juca pentru FCSB in derby-ul cu CFR Cluj.

Helmuth Duckadam nu este sigur ca FCSB a dat marea lovitura prin aducerea lui Manea. Cretu s-a achitat bine de sarcini pana acum si va fi greu de scos din primul "unsprezece".

"Nu stiu daca Manea va putea face marea diferenta, pentru ca este fundas. Dar, sigur este un plus. Dar, sa vedem daca va juca din primul minut cu CFR, pentru ca si ultimele meciuri ale lui Cretu n-au fost deloc rele. In primul rand, trebuie sa tinem cont de faptul ca el (n.red. - Valentin Cretu) are meciuri in picioare, asa ca nu stiu daca Manea va fi titular. Manea nu este, dar poate sa fie marea lovitura!" a declarat Duckadam pentru DigiSport.