"Puscas, pe urmele lui Luca Toni si Dybala!" Veste URIASA pentru bombardierul dorit de Becali la FCSB! Anuntul facut in Italia

George Puscas a marcat primul gol pentru Palermo, in partida cu Lecce.

Calificarea la EURO U21 i-a dat aripi lui George Puscas. Atacantul a marcat imediat dupa calificare si primul gol in tricoul lui Palermo, in partida cu Lecce din Serie B.

Puscas a asteptat sapte etape ca sa marcheze in tricoul roz al lui Palermo, iar acum e convins ca nimic nu il mai poate opri sa devina golgheterul echipei.

"Nu stiu de ce n-am marcat pana acum, va dati seama ca eu am vrut sa inscriu inca de la debut. S-a intamplat acum insa si sunt fericit. Important e ca am castigat, iar lumea din tribune a fost fericita. Am asteptat mult acest gol, normal ca sunt fericit, am reusit sa marchez impotriva unei echipe puternice. Poate ca era normal sa dureze pana voi marca, am ajuns mai tarziu la pregatiri, acum sunt pus la punct si pot sa dau totul pe teren", a spus Puscas.

Puscas e convins ca si parcursul de la nationala de tineret l-a ajutat si il va ajuta in continuare sa se impuna la Palermo. "Ma ajuta mult sa joc la nationala, golurile de acolo imi dau incredere in mine. Am marcat goluri importante, am reusit victorii importante impreuna cu colegii mei. Ne-am calificat la EURO dupa 20 de ani, va dati seama cata bucurie a fost pentru noi", a spus atacant.

George Puscas este dorit de Gigi Becali la FCSB, insa atacantul nu vrea sa se gandeasca la un transfer. "Este luna octombrie, e cam devreme sa vorbim despre mutari. Pentru mine este important sa devin om e baza la Palermo", a spus atacantul.

Palermo a lansat in fotbal nume uriase, iar presa din Italia crede ca Puscas le poate calca pe urme unor nume uriase lansate de echipa siciliana, Luca Toni sau Paulo Dybala.

Si ei au asteptat etape bune pana sa inscrie primele goluri in tricoul lui Palermo. Luca Toni a marcat primul gol in etapa a sasea, in sezonul 2003/2004. Apoi a urmat o adevarata explozie, iar Toni a devenit golgheterul nationalei Italiei si a trecut pe la echipe precum Fiorentina, Bayern si Juventus Torino.

Dybala a reusit primele goluri in tricoul lui Palermo abia in etapa 13, cand a marcat doua goluri in poarta Sampdoriei. Palermo l-a vandut in 2015 la Juventus, iar acum este om de baza al campioana Italiei.

"Puscas le poate calca pe urme unor legende locale, insa pentru asta are nevoie de continuitate", scrie Giornale di Sicilia.