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Gigi Becali a decis ca fundașul stânga Ricardo Pădurariu (19 ani), revenit în această vară după împrumutul de la Corvinul Hunedoara, să fie titular la FCSB pentru regula U21.

Gigi Becali l-a ales Ricardo Pădurariu

Patronul roș-albaștrilor a transmis că a fost informat de oameni din cadrul clubului că Pădurariu ar avea valoare de prim „11” și fără necesitatea creată de regula U21.

Dacă Gigi Becali își va menține hotărârea, din echipa de start a celor de la FCSB va ieși Risto Radunovic, titular incontestabil în ultimii cinci ani. Cel mai probabil, muntenegreanul va fi utilizat în meciurile din Conference League.

Becali: „Stăm bine, pentru că fundașul stânga e jucător valoros”

„Să joace ăla, fundașul stânga (n.r - Pădurariu)! Tot ce spun ei, că o să poată juca. Dacă nu, avem pe Toma, îl avem și pe Pădurariu, mai avem și pe Stoian, care a mai crescut un an, să zicem. Mai avem și pe David Popa, mai avem și pe dreapta. Pe Cercel le-am dat eu okay-ul să meargă la Farul.

Stăm bine, pentru că fundașul stânga e jucător valoros. Chiar dacă nu era regula, zic ei că ar fi jucat la noi”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.

Ricardo Pădurariu, un apărător lateral de perspectivă

Fundașul stânga Ricardo Pădurariu (19 ani) a revenit în vară la FCSB, după un împrumut în care a contribuit la promovarea în Superliga României obținută de Corvinul Hunedoara de pe primul loc în Liga 2.

Pădurariu a fost un titular incontestabil în flancul stâng al defensivei hunedorene în eșalonul secund, unde a adunat 31 de meciuri, a marcat două goluri și a pasat decisiv o dată. Adolescentul a jucat de două ori și în Cupa României, unde a punctat o dată.

Evoluțiile sale au fost apreciate la Corvinul, fiind lăudat inclusiv de antrenorul Florin Maxim.

„La el nu a contat că se încadra în regula pentru Under, juca oricum la noi. Are o dezinvoltură incredibilă pentru vârsta lui. E fundașul stânga numărul 1 al Ligii a 2-a în acest campionat.

Îmi place stilul de joc al lui Pădurariu, e ultraofensiv, dezinvolt, spontan, nu are teamă deloc, și asta îl ajută. Nu are teamă în duelurile unu contra unu, te judecă, nici nu zici că e fundaș lateral. Și are o forță de pătrundere incredibilă.

Este un jucător cu potențial de creștere imens. Mi se pare un fundaș lateral de echipă mare. Eu cred că îl vor lua în pregătire și m-ar mira să nu îl oprească” - au fost cuvintele lui Maxim despre fostul său elev.

A fost lăudat de Mihai Stoica în fața lui Gigi Becali

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Pădurariu către patronul Gigi Becali, după cum latifundiarul a dezvăluit: „Zice MM că avem un fundaș stânga fotbalist-fotbalist”.

Înaintea împrumutului din sezonul trecut, Ricardo Pădurariu a mai evoluat sub aceeași formă la Gloria Bistrița în stagiunea 2024-2025. El a apucat anterior să debuteze pentru FCSB în derby-ul cu Rapid, eșec 0-2 în deplasare pe 19 mai 2024.

Pădurariu a adunat, de asemenea, două selecții pentru România U19, iar cota sa de piață pe Transfermarkt este una bună pentru vârsta sa: 400.000 de euro.