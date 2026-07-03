În această vară, Gigi Becali a fost nevoit să ia o hotărâre referitor la cum va aborda FCSB regula U21 în următorul sezon.

Risto Radunovic, OUT din primul 11 la FCSB

După ce în cea de-a doua parte a sezonului trecut, finanțatorul de la FCSB a hotărât să îl treacă pe Ștefan Târnovanu pe banca de rezerve, iar titular în poartă să fie goalkeeper-ul U21, Matei Popa, se pare că Gigi Becali va proceda diferit în noul sezon.

Se pare că Ricardo Pădurariu, fundașul stânga care sezonul trecut a fost împrumutat la Corvinul Hunedoara, va fi titularizat în banda stângă, astfel că veteranul Risto Radunovic va fi trecut pe banca de rezerve.

Risto Radunovic este jucătorul celor de la FCSB din 2021, atunci când a fost transferat de la Astra Giurgiu.

Muntenegreanul cotat la 550.000 de euro a strâns 232 de meciuri oficiale la FCSB, a marcat opt goluri și a oferit 30 de pase decisive.