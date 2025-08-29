„FCSB se mai gândește să facă transferuri?” MM Stoica nu s-a ferit și a dat răspunsul

&bdquo;FCSB se mai g&acirc;ndește să facă transferuri?&rdquo; MM Stoica nu s-a ferit și a dat răspunsul Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mihai Stoica a fost întrebat dacă FCSB va mai face transferuri.

TAGS:
transferuriFCSBMM StoicaEuropa LeagueUEFASuperliga
Din articol

FCSB s-a calificat în faza ligii din Europa League, după ce s-a impus cu 3-0 în fața lui Aberdeen (5-2 la general).

MM Stoica nu stat pe gânduri când a fost întrebat despre transferuri la FCSB

În urma calificării în Europa League, Gigi Becali a anunțat că va crește oferta pentru Louis Munteanu de la CFR Cluj.

În această situație, Mihai Stoica a fost întrebat dacă FCSB va mai face și alte mutări în ultimele zile ale perioadei de transferuri.

Oficialul „roș-albaștrilor” a recunoscut că din punctul său de vedre FCSB-ul nu mai are nevoie de alte îmbunătățiri, dar decizia îi aparține lui Gigi Becali.

(n.r. FCSB se mai gândește să facă transferuri?) Dacă eu reprezint clubul, entitatea asta, FCSB, nu își dorește să facă transferuri, dacă vorbiți cu patronul, poate că își dorește să facă transferuri.

Eu consider că nu mai avem nevoie de niciun jucător în momentul ăsta, pentru că posturile sunt acoperite, unele sunt triplate. Sunt posturi unde avem patru jucători pe post.

Dawa nu va intra pe lista UEFA pentru că pe lista UEFA și dacă ai avea un jucător legitimat care nu este pe listă, nu îl poți introduce pe lista UEFA. Acolo introduci doar jucători care pot avea drept de joc în Superliga. 

Patronul poate să mai aducă un jucător doar pentru campionat. Dacă aduce mâine un jucător și îl legitimăm luni, el poate să intre pe lista UEFA”, a declarat MM Stoica, la Prima Sport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Reacția furibundă a Rusiei după ce Macron l-a numit „căpcăun” şi „prădător” pe Vladimir Putin:
Reacția furibundă a Rusiei după ce Macron l-a numit &bdquo;căpcăun&rdquo; şi &bdquo;prădător&rdquo; pe Vladimir Putin:
ARTICOLE PE SUBIECT
Așa va arăta primul &bdquo;11&rdquo; al FCSB-ului cu CFR! Anunțul făcut de Gigi Becali
Așa va arăta primul „11” al FCSB-ului cu CFR! Anunțul făcut de Gigi Becali
Antrenorii care &icirc;i pot lua locul lui Jose Mourinho! Variantele lui Fenerbahce, viitoarea adversară a FCSB-ului
Antrenorii care îi pot lua locul lui Jose Mourinho! Variantele lui Fenerbahce, viitoarea adversară a FCSB-ului
MM Stoica, ironic după ce a văzut adversarele FCSB-ului din Europa League: &bdquo;Danke Jurgen&rdquo;
MM Stoica, ironic după ce a văzut adversarele FCSB-ului din Europa League: „Danke Jurgen”
ULTIMELE STIRI
Rapid &ndash; UTA 2-0, ACUM, pe Sport.ro! Alex Dobre marchează! Giuleștenii sunt de neoprit
Rapid – UTA 2-0, ACUM, pe Sport.ro! Alex Dobre marchează! Giuleștenii sunt de neoprit
Xavi Simons a semnat! Rivala din Premier League i l-a suflat lui Chelsea
Xavi Simons a semnat! Rivala din Premier League i l-a suflat lui Chelsea
Emma Răducanu, OUT de la US Open!
Emma Răducanu, OUT de la US Open!
Dinamo nu glumește! N-a avut milă &icirc;n primul meci din campionat cu U Cluj. Liga Zimbrilor se vede pe Pro Arena și VOYO
Dinamo nu glumește! N-a avut milă în primul meci din campionat cu U Cluj. Liga Zimbrilor se vede pe Pro Arena și VOYO
Ben Teekloh, &icirc;ndrăgostit de Rom&acirc;nia: &rdquo;Aici e casa mea! Prietenii &icirc;mi zic Vasile, dar nu-mi place . Cu ce se ocupă fostul mijlocaș de la Farul și Astra
Ben Teekloh, îndrăgostit de România: ”Aici e casa mea! Prietenii îmi zic Vasile, dar nu-mi place". Cu ce se ocupă fostul mijlocaș de la Farul și Astra
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a făcut anunțul după FCSB - Aberdeen 3-0: &rdquo;Am făcut o ofertă&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul după FCSB - Aberdeen 3-0: ”Am făcut o ofertă”

Nemulțumirea scoțienilor după FCSB - Aberdeen 3-0: Asta spune regulamentul UEFA

Nemulțumirea scoțienilor după FCSB - Aberdeen 3-0: "Asta spune regulamentul UEFA"

Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League! FCSB, dueluri tari &icirc;n Europa League

Universitatea Craiova și-a aflat adversarele din Conference League! FCSB, dueluri tari în Europa League

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

OUT de la CFR Cluj: Domnul Varga ne-a comunicat că vrea să rezilieze + ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Louis Munteanu

OUT de la CFR Cluj: "Domnul Varga ne-a comunicat că vrea să rezilieze" + ce se întâmplă cu Louis Munteanu

Jackpot &icirc;n Bănie! Suma uriașă pe care o &icirc;ncasează Universitatea Craiova după calificarea &icirc;n Conference League

Jackpot în Bănie! Suma uriașă pe care o încasează Universitatea Craiova după calificarea în Conference League

CITESTE SI
&Icirc;ncă o schimbare &icirc;n noul an școlar. Modificarea decisă de Guvern

stirileprotv Încă o schimbare în noul an școlar. Modificarea decisă de Guvern

&bdquo;C&acirc;t s-a &icirc;ngrășat!&rdquo;. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut &icirc;n costum de baie

protv „Cât s-a îngrășat!”. Shakira, pusă la zid de fani după ce a apărut în costum de baie

E oficial. Toate instanțele și-au &bdquo;restr&acirc;ns&rdquo; activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să răm&acirc;nă nemodificată

stirileprotv E oficial. Toate instanțele și-au „restrâns” activitatea și cer ca legea pensiilor de serviciu să rămână nemodificată

Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: &bdquo;Prima zi de școală nu se va ține &icirc;n clase&rdquo;

stirileprotv Se anunță un an școlar nou dezastruos. Hăncescu, după ședința CES: „Prima zi de școală nu se va ține în clase”

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!