„FCSB se mai gândește să facă transferuri?” MM Stoica nu s-a ferit și a dat răspunsul

FCSB s-a calificat în faza ligii din Europa League, după ce s-a impus cu 3-0 în fața lui Aberdeen (5-2 la general).
MM Stoica nu stat pe gânduri când a fost întrebat despre transferuri la FCSB
În urma calificării în Europa League, Gigi Becali a anunțat că va crește oferta pentru Louis Munteanu de la CFR Cluj.
În această situație, Mihai Stoica a fost întrebat dacă FCSB va mai face și alte mutări în ultimele zile ale perioadei de transferuri.
Oficialul „roș-albaștrilor” a recunoscut că din punctul său de vedre FCSB-ul nu mai are nevoie de alte îmbunătățiri, dar decizia îi aparține lui Gigi Becali.
„(n.r. FCSB se mai gândește să facă transferuri?) Dacă eu reprezint clubul, entitatea asta, FCSB, nu își dorește să facă transferuri, dacă vorbiți cu patronul, poate că își dorește să facă transferuri.
Eu consider că nu mai avem nevoie de niciun jucător în momentul ăsta, pentru că posturile sunt acoperite, unele sunt triplate. Sunt posturi unde avem patru jucători pe post.
Dawa nu va intra pe lista UEFA pentru că pe lista UEFA și dacă ai avea un jucător legitimat care nu este pe listă, nu îl poți introduce pe lista UEFA. Acolo introduci doar jucători care pot avea drept de joc în Superliga.
Patronul poate să mai aducă un jucător doar pentru campionat. Dacă aduce mâine un jucător și îl legitimăm luni, el poate să intre pe lista UEFA”, a declarat MM Stoica, la Prima Sport.