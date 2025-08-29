„FCSB se mai gândește să facă transferuri?” MM Stoica nu s-a ferit și a dat răspunsul

FCSB s-a calificat în faza ligii din Europa League, după ce s-a impus cu 3-0 în fața lui Aberdeen (5-2 la general).

MM Stoica nu stat pe gânduri când a fost întrebat despre transferuri la FCSB

În urma calificării în Europa League, Gigi Becali a anunțat că va crește oferta pentru Louis Munteanu de la CFR Cluj.

În această situație, Mihai Stoica a fost întrebat dacă FCSB va mai face și alte mutări în ultimele zile ale perioadei de transferuri.

Oficialul „roș-albaștrilor” a recunoscut că din punctul său de vedre FCSB-ul nu mai are nevoie de alte îmbunătățiri, dar decizia îi aparține lui Gigi Becali.

