Cosmin Contra, dezvaluiri neasteptate despre Florin Nita! "Are o situatie grea la Sparta Praga!" Ce se intampla cu fostul portar de la FCSB!

Selectionerul a vorbit despre situatia lui Florin Nita.

Cosmin Contra a vorbit despre situatia portarilor inainte de meciurile cu Malta si Norvegia. Pentru cele doua partide din preliminariile UEFA EURO 2020, selectionerul i-a convocat pe Ciprian Tatarusanu, Silviu Lung si Ionut Andrei Radu.

Astfel, Costel Pantilimon si Florin Nita au ramas in afara lotului, iar selectionerul a explicat ce a stat in spatele acestor decizii. Contra a dezvaluit ca fostul portar de la FCSB are probleme la Sparta Praga.

Contra: "E un baiat care sufera"

"Am avut probleme cu Pantilimon si Nita. Total diferite fata de Tatarusanu. Pantilimon a terminat campionatul pe 5 mai, ar fi avut o perioada mare de vacanta. Era imposibil ca in cateva zile sa il aducem intr-o forma sportiva buna pentru a juca cele doua meciuri. Si am hotarat cu Leo Toader sa gasim alternative. Nita are si el o situatie grea la Sparta Praga. Am inteles de la Toader ca a vorbit cu el si ca nu mai e dorit la echipa si el e un baiat care sufera mult cand se intampla asemenea lucruri si partea psihica e foarte importanta cand jucam la nivel inalt.

Si aveam cele doua alternative, cu Radu care joaca la Genoa si o face foarte bine, chiar daca Genoa nu trece printr-o perioada prea buna si isi va juca ramanerea in Serie A in ultima etapa si speram din inima ca echipa sa se salveze, pentru ca si moralul jucatorului va fi altfel. Il avem si pe Lung junior care joaca foarte bine in Turcia la Kaiseryspor si e unul din jucatorii apreciati din echipa lui. Si avem aceste doua variante care probabil vor fi in lot pentru cele doua meciuri", a spus Cosmin Contra intr-un interviu acordat pentru FRF TV.