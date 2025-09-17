Aflată pe locurile de jos ale clasamentului, campioana României se pregătește pentru o deplasare de foc la Botoșani, vineri, 19 septembrie, de la ora 20:30, iar staff-ul tehnic se poate baza din nou pe unul dintre cei mai importanți jucători.



Siyabonga Ngezana, fundașul sud-african, și-a revenit după problemele medicale acuzate la întoarcerea de la echipa națională și este apt de joc.



Direct titular după problemele medicale



Considerat unul dintre cei mai constanți fotbaliști ai roș-albaștrilor din ultimele sezoane, Ngezana a lipsit în meciul cu Csikszereda, însă acum s-a recuperat complet și va fi titularizat direct în centrul apărării.



Absența sa a fost cauzată de o problemă medicală apărută după acțiunea de la naționala Africii de Sud, unde a fost integralist în remiza cu Nigeria (1-1), meci în urma căruia a încasat un cartonaș galben ce i-a adus suspendarea pentru următorul joc din preliminariile CM 2026, cu Zimbabwe.



Cum ar putea arăta FCSB cu FC Botoșani: Târnovanu - Pantea, Ngezana, M. Popescu, Radunovic - Chiricheș, Olaru - Miculescu, Tănase, Oct. Popescu - Bîrligea.



FCSB ocupă locul 11 în clasament, cu șapte puncte, în timp ce FC Botoșani se află pe patru, cu 16 puncte.

