După două sezoane în care a fost un etalon al succesului în fotbalul românesc, FCSB e acum pe „tobogan“. Prăbușirea echipei din acest sezon a produs deja niște borne înfiorătoare pentru o campioană.

În primul rând, Sport.ro a arătat aici că, în acest moment, FCSB se confruntă cu un dezastru istoric, de când avem sistemul cu play-off și play-out. Din păcate pentru formația bucureșteană, mai sunt niște cifre groaznice, în dreptul ei. Spre exemplu, e incredibil când vezi că, în 18 partide oficiale în actualul sezon, FCSB a luat gol în 16 dintre ele! Sau că a bătut o singură echipă în campionat, pe Petrolul în deplasare, acum două luni!

Mihai Stoica: „Surpriza ar fi să batem noi, nu Botoșani“

În acest context, în care FCSB nu prea mai bate pe nimeni, adversarii din campionat au prins curaj. De aici, declarațiile pe care le-a oferit Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, înaintea meciului de vineri (ora 20.30).

Văzând aceste afirmații, Mihai Stoica a avut o reacție savuroasă, în stilul său caracteristic, la Prima Sport.

„Am văzut că Valeriu Iftime e războinic, l-a luat pe Gigi că mieuna, că ne bate, ne aşteaptă. Păi, n-ar fi o noutate dacă ne bate Botoşani. Ar fi o surpriză să batem noi (n.r. - râde). Odată şi odată tot ne restartăm, că declin a fost destul“, a spus președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor.

