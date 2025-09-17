FCSB a început rău de tot acest sezon și, din păcate pentru ea, nici nu se vede luminița de la capătul tunelului, în acest moment. Din contră! Ca și cum rezultatele slabe nu erau un motiv suficient de mare de îngrijorare, acum se înmulțesc și problemele medicale din lot.

Sport.ro a scris, aseară, despre pierderea unui jucător eligibil pentru regula Under 21. Astăzi, s-a aflat că FCSB tocmai a pierdut și un veteran. Vorbim despre Valentin Crețu (36 de ani), un om de bază pentru cuplul Charalambous – Pintilii, în ultimele două sezoane. Potrivit informațiilor obținute de Digi Sport, Crețu s-a accidentat la ultimul antrenament, având o problemă la nivelul osului metatarsian. Jucătorul urmează să facă acum investigații suplimentare, însă primele semne nu sunt bune deloc.

Crețu riscă să stea pe tușă două săptămâni, iar o astfel de perioadă de inactivitate l-ar face indisponibil pentru următoarele partide:

*Vineri: FC Botoșani – FCSB (campionat)

*25 septembrie: Go Ahead Eagles – FCSB (Liga Europa)

*28 septembrie: FCSB – Oțelul Galați (campionat)

*2 octombrie: FCSB - Young Boys (Liga Europa)

*5 octombrie: FCSB - Universitatea Craiova (campionat)

În acest sezon, Crețu a fost folosit în 11 din cele 18 partide ale FCSB-ului, în toate competițiile, adunând două pase de gol, în cele 900 de minute în care a fost pe teren.

