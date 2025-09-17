Aflat pe final de carieră, fostul campion al României cu Astra Giurgiu urmărește atent tot ce se întâmplă în Superliga României. Mijlocașul se aștepta ca fosta sa echipă, FCSB, să treacă printr-o astfel de perioadă.



Campioana României a avut o primă parte de un start modest de sezon, cu o singură victorie după nouă etape. FCSB are șapte puncte și este la 16 distanță de liderul Universitatea Craiova.



Constantin Budescu: ”FCSB va prinde play-off-ul”



Chiar dacă oficialii FCSB-ului rămân rezervați cu privire la șansele echipei la play-off, Budescu este convins că fosta sa echipă va reuși să prindă un loc în ”TOP 6” la finalul sezonului regulat.



„Surprinzător, dar cred că toată lumea se aștepta la această cădere, după doi ani de zile în care au jucat aproape 100 de meciuri, vacanță puțină. Cred că s-a cunoscut lucrul ăsta, dar probabil o să-și revină. Ambele (n.r. - CFR Cluj și FCSB) zic că vor prinde play-off-ul, vom vedea.



Au meciuri grele, dar e bine pentru ei că au mers mai departe, sunt un pic mai liniștiți. Dacă vor veni rezultatele în campionat și vor obține ceva puncte în Europa, probabil lucrurile se liniștesc și vor reveni acolo unde au fost”, a spus Constantin Budescu, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



