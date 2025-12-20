FCSB - Rapid este duminică seară de la ora 20:00, în etapa cu numărul 21 din sezonul regulat al Superligii României, ultima înainte de pauza internațională.
- Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro
Cum a reacționat Rapid după revenirea miraculoasă a lui Daniel Bîrligea înainte de derby: ”Să nu uităm asta”
Dacă în urmă cu aproximativ două săptămâni Daniel Bîrligea era surprins cu o gheată ortopedică la picior (DETALII AICI), acum fotbalistul și-a revenit și va fi apt pentru derby-ul de duminică.
La conferința de presă premergătoare meciului FCSB - Rapid, Costel Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, a reacționat după revenirea atacantului la gruparea roș-albastră.
”Da, e un jucător important, un jucător care este valoros, dar să nu uităm că vine după accidentare”, a spus Costel Gâlcă.
După eșecul cu Steaua Roșie Belgrad din Europa League, în care a fost integralist, încheiat 1-0 pentru adversari, Daniel Bîrligea a suferit o entorsă la glezna stângă.
Fotbalistul lui FCSB a văzut de pe margine meciurile cu Farul Constanța (2-1), UTA (0-3) și Dinamo (0-0), Feyenoord (4-3) și Unirea Slobozia (2-0).