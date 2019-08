Narcis Raducan, prima declaratie dupa ce a fost numit la FCSB! Ce spune despre noul antrenor

Narcis Raducan va fi prezentat oficial de FCSB luni, intr-o conferinta care va avea loc la Palatul lui Becali din Piata Victoriei.

Raducan ii va prelua atributiile lui MM Stoica. Primul lucru de care trebuie sa se ocupe: numirea unui antrenor principal. Andronache poate ramane, lasa de inteles Narcis Raducan. Decizia finala va fi luata in primele zile ale saptamanii viitoare.



"Cred ca stiu ce am de facut la nivelul vestiarului. Eu sunt consilier al domnului Becali, trebuie sa vin cu o expertiza la nivel sportiv. Nu o sa incerc sa fiu mai important decat sunt, n-ajuta la nimic. Vin cu experienta mea, sunt multe de analizat si de transformat in actiuni. Eu vreau sa-i dau o expertiza la ce se intampla la echipa. In acest moment, toti sunt concentrati pe meciul cu Iasi. Trebuie sa protejam si sa aparam acest staff pe care-l avem acum. M-as bucura sa lucrez cu Costel Enache la un moment dat. Situatia e atat de complicata, incat nu-mi permit sa privesc mai departe de primul meci. Una dintre atributiile mele e sa propun variante de antrenor domnului Becali. FCSB va avea tot timpul antrneor, dar saptamana viitoare vom decide daca ramane actualul staff sau daca vom cauta alte optiuni", a spus Raducan.