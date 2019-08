Zice ca nu-l lasa pe Enache la FCSB, dar cauta deja antrenor pentru Sibiu! Incredibil: cu cine negociaza Muresan

In discursul public, Iuliu Muresan e categoric: "Enache nu pleaca la FCSB". In culise, a inceput insa deja cautarile pentru un nou antrenor.

Conform Digisport, sefii lui Hermannstadt negociaza cu Antonio Conceicao! Chiar daca exista diferente intre oferta Sibiului si pretentiile lui Conceicao, relatiile apropiate pe care portughezul le are cu Muresan si Zamfir il pot convinge sa mai renunte la o parte din suma. Ramasi sefi cu atributii depline la Sibiu dupa plecarea presedintelui Birt, Muresan si Zamfir nu vor sa ramana descoperiti in cazul in care Enache va alege sa plece totusi la FCSB in urmatoarele zile.

Antonio Conceicao (57 de ani) l-a refuzat pe Becali saptamana trecuta, dupa ce patronul FCSB l-a chemat la resedinta sa din Pipera pentru negocieri.

Costel Enache e favoritul momentului pentru banca FCSB. Antrenorul a recunoscut ca ii e greu sa renunte o propunere din partea stelistilor, iar noul director sportiv, Narcis Raducan, a confirmat si el ca e un admirator al metodelor lui Enache.